İran'daki savaşının etkileri: Hindistan’da bira krizi kapıda

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisi Hindistan'da da hissedilmeye başladı. Artan maliyetler ve gaz sıkıntısı nedeniyle bira fiyatlarının yükselmesi ve arz...

2026-03-24T18:00+0300

dünya

i̇ran

katar

hindistan

bira

arz

Hindistan’da faaliyet gösteren büyük üreticilerin, gaz sıkıntısı ve artan maliyetler nedeniyle zorlandığı ve bunun tüketicilere fiyat artışı ve ürün eksikliği olarak yansıyabileceği aktarıldı.Çatışmaların ardından özellikle cam şişe fiyatlarının hızla arttığı ve üretimde kullanılan alüminyum tedarikinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.Hindistan’ın doğal gaz ihtiyacının büyük bölümünü ithal ettiği ve bunun yaklaşık yüzde 40’ını Katar’dan karşıladığı ifade edilirken, bölgedeki gelişmelerin tedariki doğrudan etkilediği kaydedildi.Üretim maliyetleri hızla arttıSektör temsilcilerinin, cam şişe fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 arttığını, karton ve diğer ambalaj maliyetlerinin de ciddi şekilde yükseldiğini bildirdiği aktarıldı.Gazın, üretim hatlarının çalışması için kritik olduğu ve yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı üreticilerin faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurmak zorunda kaldığı belirtildi.Bir üreticinin, gaz krizi nedeniyle üretimini yüzde 40 oranında azalttığını açıkladığı ifade edildi.Yaz sezonu öncesi arz riskiUzmanların, Hindistan’da bira tüketiminin arttığı yaz ayları öncesinde arz sıkıntısının daha da hissedilebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.Alüminyum kutu üreticilerinin de tedarikte azalma olabileceğini bildirdiği belirtildi.Sektör temsilcilerinin, maliyet artışları nedeniyle yüzde 12-15 aralığında fiyat artışı talep ettiği ifade edildi.Kriz farklı sektörlere yayılıyorArtan maliyetlerin sadece bira sektörünü değil, şişelenmiş su ve diğer içecek sektörlerini de etkilediği aktarıldı.Bazı üreticilerin, plastik şişe ve kapak maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatlarını yüzde 11 oranında yükselttiği belirtildi.Hindistan’daki alkol sektörünün sıkı şekilde düzenlendiği ve fiyat artışlarının çoğu eyalette resmi onay gerektirdiği ifade edildi.Yetkililerin, fiyat artışına izin verilmeyen bölgelerde arzın sürdürülemeyebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

