https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/dmmden-gubre-ve-gida-arzi-aciklamasi-panik-havasi-olusturmaya-calisiyorlar-1104464941.html

DMM'den gübre ve gıda arzı açıklaması: 'Panik havası oluşturmaya çalışıyorlar'

DMM'den gübre ve gıda arzı açıklaması: 'Panik havası oluşturmaya çalışıyorlar'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T13:48+0300

2026-03-24T13:48+0300

2026-03-24T13:48+0300

türki̇ye

hürmüz boğazı

gübre

dezenformasyonla mücadele merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083694169_0:31:796:479_1920x0_80_0_0_f29e144e27a810d1acdb961d05b5f068.png

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.Gıda tedarikinde sorun yokDMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğunun açıkça ifade edildiği belirtildi.'Panik havası oluşturuyorlar'Türkiye'nin ayrıca farklı tedarik kanallarına sahip olup, ilgili alanlardaki arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

türki̇ye

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, gübre, dezenformasyonla mücadele merkezi