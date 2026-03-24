İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
DMM'den gübre ve gıda arzı açıklaması: 'Panik havası oluşturmaya çalışıyorlar'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
13:48 24.03.2026
Gübre tedariki
Gübre tedariki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının risk altında olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Gıda tedarikinde sorun yok

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğunun açıkça ifade edildiği belirtildi.

'Panik havası oluşturuyorlar'

Türkiye'nin ayrıca farklı tedarik kanallarına sahip olup, ilgili alanlardaki arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.
Küresel gübre ihracatında Basra Körfezi'nin rolü ne? - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
Küresel gübre ihracatında Basra Körfezi'nin rolü ne?
20 Mart, 14:48
