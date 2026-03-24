https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/iran-israilin-havacilik-ve-uzay-tesislerine-saldirdi-1104471767.html

İran, İsrail'in havacılık ve uzay tesislerine saldırdı

Sputnik Türkiye

İran, İsrail’in havacılık ve uzay tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İran devlet medyası saldırıların sürdüğünü duyururken, iki ülke arasındaki... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T18:01+0300

dünya

tasnim haber ajansı

i̇srail

i̇ran

ortadoğu

haberler

tahran

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104445068_0:28:745:447_1920x0_80_0_0_a9ed0c17abfc74b6447f32e14df85e6e.png

İran ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. İran ordusu, İsrail’in havacılık ve uzay tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu, saldırıların insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiğini ve operasyonların sürdüğünü bildirdi.“Saldırılar devam ediyor” açıklamasıTahran yönetimine bağlı medya organları, “Siyonist rejimin havacılık ve uzay endüstrisine yönelik İHA saldırıları devam ediyor” ifadelerini kullanarak operasyonların geniş çaplı bir planın parçası olduğunu vurguladı.Bu açıklama, iki ülke arasındaki askeri gerilimin kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.28 Şubat’tan bu yana karşılıklı operasyonlarABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak operasyonların ardından, 28 Şubat’tan bu yana bölgede karşılıklı saldırılar aralıksız sürüyor. Taraflar, hem askeri hem de stratejik altyapıları hedef alan operasyonlarla gerilimi sürekli tırmandırıyor.Ben Gurion Havalimanı da hedef alındıSon saldırı dalgasının dikkat çeken hedeflerinden biri ise İsrail’in en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olan Ben Gurion Havalimanı oldu.İran güçlerinin, havalimanında özellikle tanker uçaklarına yakıt sağlayan depoları hedef aldığı bildirildi.Arash-2 kamikaze İHA’lar kullanıldıİran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, saldırılarda Arash-2 kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurdu. Bu sistemlerin, yüksek hassasiyetli hedef imha kapasitesiyle bilindiği ifade ediliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

