https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/iran-israilin-havacilik-ve-uzay-tesislerine-saldirdi-1104471767.html
İran, İsrail'in havacılık ve uzay tesislerine saldırdı
İran, İsrail'in havacılık ve uzay tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İran devlet medyası saldırıların sürdüğünü duyururken, iki ülke arasındaki... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T18:02+0300
dünya
tasnim haber ajansı
i̇srail
i̇ran
ortadoğu
haberler
tahran
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104445068_0:28:745:447_1920x0_80_0_0_a9ed0c17abfc74b6447f32e14df85e6e.png
İran ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. İran ordusu, İsrail’in havacılık ve uzay tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu, saldırıların insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiğini ve operasyonların sürdüğünü bildirdi.“Saldırılar devam ediyor” açıklamasıTahran yönetimine bağlı medya organları, “Siyonist rejimin havacılık ve uzay endüstrisine yönelik İHA saldırıları devam ediyor” ifadelerini kullanarak operasyonların geniş çaplı bir planın parçası olduğunu vurguladı.Bu açıklama, iki ülke arasındaki askeri gerilimin kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.28 Şubat’tan bu yana karşılıklı operasyonlarABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak operasyonların ardından, 28 Şubat’tan bu yana bölgede karşılıklı saldırılar aralıksız sürüyor. Taraflar, hem askeri hem de stratejik altyapıları hedef alan operasyonlarla gerilimi sürekli tırmandırıyor.Ben Gurion Havalimanı da hedef alındıSon saldırı dalgasının dikkat çeken hedeflerinden biri ise İsrail’in en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olan Ben Gurion Havalimanı oldu.İran güçlerinin, havalimanında özellikle tanker uçaklarına yakıt sağlayan depoları hedef aldığı bildirildi.Arash-2 kamikaze İHA’lar kullanıldıİran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, saldırılarda Arash-2 kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurdu. Bu sistemlerin, yüksek hassasiyetli hedef imha kapasitesiyle bilindiği ifade ediliyor.
i̇srail
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104445068_57:0:689:474_1920x0_80_0_0_c98dc86df466636267e8ec2625e9e333.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tasnim haber ajansı, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, haberler, tahran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
18:01 24.03.2026 (güncellendi: 18:02 24.03.2026)
İran, İsrail’in havacılık ve uzay tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İran devlet medyası saldırıların sürdüğünü duyururken, iki ülke arasındaki karşılıklı operasyonlar 28 Şubat’tan bu yana tırmanıyor. Son olarak Ben Gurion Havalimanı’ndaki yakıt altyapısı da hedef alındı.
