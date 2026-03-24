Filipinler enerji alarmında: 'Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi'
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzını tehdit ettiğini belirterek ulusal enerji acil durumu ilan etti. Temel... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T14:53+0300
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Orta Doğu’daki savaşın yol açabileceği riskler nedeniyle ülke genelinde enerji alanında ulusal acil durum ilan etti.Marcos, salı günü yayımlanan başkanlık kararnamesinde, yaşanan gerilimin Filipinler’in enerji arzı açısından “yakın ve ciddi bir tehlike” oluşturduğunu ifade etti.Karar kapsamında, yakıt başta olmak üzere temel ihtiyaçların kesintisiz şekilde sağlanması için özel bir komite kuruldu. Söz konusu komitenin, yakıtın yanı sıra gıda, ilaç, tarım ürünleri ve diğer temel malların tedarik, dağıtım ve erişimini düzenli şekilde yürütmekle görevli olacağı belirtildi.Yetkililer, alınan önlemlerin olası arz kesintilerine karşı hazırlık amacı taşıdığını vurguladı.Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin tarafından yapılan açıklamada, mevcut tüketim seviyelerinde göre ülkenin yaklaşık 45 günlük yakıt stoğuna sahip olduğu belirtildi. Garin, hükümetin tampon stoğu oluşturmak için 1 milyon varil petrol tedarik etmeye çalıştığını belirtti.
