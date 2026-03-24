Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: İran Büyükelçisinin akreditasyonunun iptali aceleci ve dış baskıyla alınmış bir karar
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: İran Büyükelçisinin akreditasyonunun iptali aceleci ve dış baskıyla alınmış bir karar
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Lübnan’ın İran Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’nin akreditasyonunu iptal etmesinin, dış baskılarla alınmış, Lübnan... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T19:28+0300
2026-03-24T19:28+0300
2026-03-24T19:28+0300
Lübnan’ın eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, İran’ın Lübnan Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’nin akreditasyonunun iptal edilmesi kararını Sputnik’e değerlendirdi. Mansur, bu adımı “Lübnan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana diğer devletlerle ilişkilerinde benzeri görülmemiş, aceleci bir karar” olarak niteledi.Mansur, kararın yalnızca Dışişleri Bakanlığı düzeyinde alınmadığını vurgulayarak, “Bu karar, hükümet ve Cumhurbaşkanı ile de mutabık kalınarak alındı; bu nedenle devlet politikasını yansıtıyor” dedi.Eski bakan, bu adımın “Lübnan’ın iç cephesinin çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine dost kabul edilen büyük bir bölgesel ülkeyle ilişkili olduğu için iç siyasi durum üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını” kaydetti.“İç birliğin güçlendirilmesi bu tür kararlarla sağlanamaz” diyen Mansur, Lübnan’ın dış müdahaleler ve ülkenin egemenliğine dokunan açıklamalar karşısında resmi suskunluk sergilerken, bazı konularda tek taraflı bir bakış açısıyla hareket ettiğini söyledi.Mansur, kararın aceleyle alınmış olmasının, “İran’la ilişkilerin kesilmesine yönelik iç ve dış baskıların varlığını yansıttığını” belirterek, İsrail tarafının bu kararı memnuniyetle karşılamasının da “kararın kapsamı ve önemi” açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.
lübnan, i̇ran, dışişleri bakanlığı, i̇srail, hizbullah, ortadoğu, emel, büyükelçi, akreditasyon
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı: İran Büyükelçisinin akreditasyonunun iptali aceleci ve dış baskıyla alınmış bir karar
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Lübnan’ın İran Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’nin akreditasyonunu iptal etmesinin, dış baskılarla alınmış, Lübnan tarihinde örneği olmayan ve ülkenin iç istikrarına zarar verecek bir adım olduğunu belirtti.
Lübnan’ın eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, İran’ın Lübnan Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani’nin akreditasyonunun iptal edilmesi kararını Sputnik’e değerlendirdi. Mansur, bu adımı “Lübnan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana diğer devletlerle ilişkilerinde benzeri görülmemiş, aceleci bir karar” olarak niteledi.
Alınan karar fiili anlamda Lübnan devletinin İran’la diplomatik ilişkileri koparma yoluna girdiğini gösteriyor. Buna karşın, ülkedeki iki ana Şii gücü, Emel ve Hizbullah ittifakının hükümetten çekileceğine pek ihtimal vermiyorum.
Mansur, kararın yalnızca Dışişleri Bakanlığı düzeyinde alınmadığını vurgulayarak, “Bu karar, hükümet ve Cumhurbaşkanı ile de mutabık kalınarak alındı; bu nedenle devlet politikasını yansıtıyor” dedi.
Eski bakan, bu adımın “Lübnan’ın iç cephesinin çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine dost kabul edilen büyük bir bölgesel ülkeyle ilişkili olduğu için iç siyasi durum üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını” kaydetti.
“İç birliğin güçlendirilmesi bu tür kararlarla sağlanamaz” diyen Mansur, Lübnan’ın dış müdahaleler ve ülkenin egemenliğine dokunan açıklamalar karşısında resmi suskunluk sergilerken, bazı konularda tek taraflı bir bakış açısıyla hareket ettiğini söyledi.
Mansur, kararın aceleyle alınmış olmasının, “İran’la ilişkilerin kesilmesine yönelik iç ve dış baskıların varlığını yansıttığını” belirterek, İsrail tarafının bu kararı memnuniyetle karşılamasının da “kararın kapsamı ve önemi” açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.