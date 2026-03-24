Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili gerekeni yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz’u bahane ederek toplumda gerilim oluşturmak isteyenlere karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T19:34+0300
19:15 24.03.2026 (güncellendi: 19:34 24.03.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir'' dedi.
Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır sağduyuyla yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ancak ülkemizin yolu ve ufku açıktır, yarınları aydınlıktır'' açıklamasında bulundu.
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''(ABD-İsrail ve İran) Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz'' şeklinde konuştu.
Trafik Kanunu'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin mağduriyetlere yol açmadan yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık'' dedi.