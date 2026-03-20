https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-teroru-kuresel-barisi-tehdit-ediyor-1104392458.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T15:00+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104392302_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_5545405feaf96ba0ed30e99a000e4024.jpg

Memleketi Rize'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda" dedi. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağızRamazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Sonunda hamd olsun, aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikte Ümmet’i Muhammed’in fertleri olarak Ramazan Bayramı’na eriştik. Bayramı hüzünle geçiren kardeşlerimizi selamlıyorum. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle; "İslam dünyası olarak engellerle çukurlarla tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirsek dramla acıyla trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi.Türkiye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan’daki İsrail saldırılarında 2 Mart’tan bu yana 1000 kişi hayatını kaybetti. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların bayram boyunca durdurulmasına karar verildi.Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah’ın hesabı diğer tüm hesaplardan galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/cumhurbaskani-erdogan-israil-yuzlerce-insani-katlediyor-bunun-bedelini-odeyecekler-1104378773.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

