Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-teroru-kuresel-barisi-tehdit-ediyor-1104392458.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bayramlaşma programında İran merkezli saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı daha... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
rize
recep tayyip erdoğan
i̇srail
i̇ran
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104392302_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_5545405feaf96ba0ed30e99a000e4024.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/cumhurbaskani-erdogan-israil-yuzlerce-insani-katlediyor-bunun-bedelini-odeyecekler-1104378773.html
türki̇ye
rize
i̇srail
i̇ran
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104392302_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e0e0e53bc07a19db4720ebe463b9e40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rize, recep tayyip erdoğan, i̇srail, i̇ran, gazze
15:00 20.03.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bayramlaşma programında İran merkezli saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini söyledi.
Memleketi Rize'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda" dedi.

Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız

Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Sonunda hamd olsun, aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikte Ümmet’i Muhammed’in fertleri olarak Ramazan Bayramı’na eriştik. Bayramı hüzünle geçiren kardeşlerimizi selamlıyorum. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;
"İslam dünyası olarak engellerle çukurlarla tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirsek dramla acıyla trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi.

Türkiye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan’daki İsrail saldırılarında 2 Mart’tan bu yana 1000 kişi hayatını kaybetti. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların bayram boyunca durdurulmasına karar verildi.
Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah’ın hesabı diğer tüm hesaplardan galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yüzlerce insanı katlediyor, bunun bedelini ödeyecekler
08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала