3 kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu: Miyom ameliyatına girdim yanlışlıkla bağırsağımı kestiler

3 kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu: Miyom ameliyatına girdim yanlışlıkla bağırsağımı kestiler

İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım ve Bandurma Füze Kulübü gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiğini söyledi. Bu yüzden 3 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını anlatan genç oyuncu "İki tane daha ameliyat olacağım. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" dedi. 'Miyom ameliyatında bağırsağımı kestiler'Katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan ünlü oyuncu Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını açıkladı. Bekiroğlu yaşadığı bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını söylerken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan. Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."Poşetle geziyorumGenç oyuncu "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" ifadelerini kullandı.

