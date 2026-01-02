Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/3-kez-ameliyat-masasina-yatan-unlu-oyuncu-asli-bekiroglu-miyom-ameliyatina-girdim-yanlislikla-1102436498.html
3 kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu: Miyom ameliyatına girdim yanlışlıkla bağırsağımı kestiler
3 kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu: Miyom ameliyatına girdim yanlışlıkla bağırsağımı kestiler
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldığını söyledi. Genç oyuncu miyom ameliyatı sırasında bağırsağının... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T12:00+0300
2026-01-02T12:06+0300
yaşam
aslı bekiroğlu
ameliyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102436345_0:109:1242:808_1920x0_80_0_0_309614dea7d8f11ab70c73456fb12362.jpg
İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım ve Bandurma Füze Kulübü gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiğini söyledi. Bu yüzden 3 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını anlatan genç oyuncu "İki tane daha ameliyat olacağım. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" dedi. 'Miyom ameliyatında bağırsağımı kestiler'Katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan ünlü oyuncu Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını açıkladı. Bekiroğlu yaşadığı bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını söylerken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan. Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."Poşetle geziyorumGenç oyuncu "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/superstar-ajda-pekkan-20-milyon-lirayi-reddetti-1102417178.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102436345_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_e3b84bf03de2d67e5b7d1c7b0681ed2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aslı bekiroğlu, ameliyat
aslı bekiroğlu, ameliyat

3 kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu: Miyom ameliyatına girdim yanlışlıkla bağırsağımı kestiler

12:00 02.01.2026 (güncellendi: 12:06 02.01.2026)
Aslı Bekiroğlu sosyal medya
Aslı Bekiroğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
Abone ol
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldığını söyledi. Genç oyuncu miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiğini açıkladı.
İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım ve Bandurma Füze Kulübü gibi birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası nedeniyle miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesildiğini söyledi. Bu yüzden 3 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını anlatan genç oyuncu "İki tane daha ameliyat olacağım. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" dedi.
Aslı Bekiroğlu sosyal medya
Aslı Bekiroğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
Aslı Bekiroğlu sosyal medya

'Miyom ameliyatında bağırsağımı kestiler'

Katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan ünlü oyuncu Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını açıkladı. Bekiroğlu yaşadığı bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını söylerken yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan. Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak'ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."

Poşetle geziyorum

Genç oyuncu "Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda" ifadelerini kullandı.
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
YAŞAM
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Dün, 16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала