Bilim insanları antimaddeyi ilk kez yola çıkardı: Son derece hassas test başladı

Bilim insanları antimaddeyi ilk kez yola çıkardı: Son derece hassas test başladı

Sputnik Türkiye

CERN bünyesindeki bilim insanları, antimaddenin taşınmasına yönelik ilk gerçek yol testini başlattı. Detaylar haberde...

2026-03-24T12:48+0300

2026-03-24T12:48+0300

2026-03-24T12:48+0300

Bilim dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak görülen testte, ‘antimadde’ olarak adlandırılan bu parçacıkların en büyük riski, normal maddeyle en ufak temaslarında bile anında yok olmaları.Bu nedenle anti protonlar, vakum içinde tutulan ve aşırı soğutulmuş mıknatıslarla dengede kalan özel bir kapsül içinde taşındı.Yaklaşık yarım saat süren test sürüşünde, parçacıkların karayoluyla güvenli şekilde taşınıp taşınamayacağı incelendi. Deneyin başarılı olması durumunda antiprotonların yeniden laboratuvara getirildiği belirtildi.En küçük sarsıntı sistemi etkileyebilirUzmanlara göre anti maddeyi kontrol etmek son derece karmaşık. Mevcut fizik anlayışına göre her parçacığın zıt yüklü bir karşılığı bulunuyor. Bu iki yapı temas ettiğinde yüksek miktarda enerji açığa çıkararak birbirini yok ediyor.Bilim insanları, test sırasında oluşabilecek en küçük sarsıntının bile sistemi etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ancak kullanılan özel taşıma kutusunun bu tür riskleri en aza indirecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.Deney, gelecekte antimaddenin Almanya’daki Heinrich Heine Üniversitesi’ne taşınmasının önünü açabilir. Yaklaşık sekiz saat süren bu mesafe için mevcut sistemin henüz yeterli olmadığı, çünkü taşıma kapsülünün antiprotonları yalnızca dört saat boyunca stabil tutabildiği belirtiliyor.100 hidrojen atomuna eş degerTestte kullanılan anti madde miktarının son derece düşük olduğu, yaklaşık 100 hidrojen atomuna eşdeğer olduğu ifade edildi. Bu nedenle olası bir başarısızlık durumunda açığa çıkacak enerjinin fark edilemeyecek kadar küçük olacağı, yalnızca hassas ölçüm cihazlarıyla tespit edilebileceği vurgulanıyor.CERN, en çok parçacıkları ışık hızına yakın seviyelerde çarpıştıran Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile biliniyor. Ancak kurum, antimadde araştırmalarında da dünyanın en ileri merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yetkililer, CERN’in ‘Antimadde Fabrikası’nın anti protonların depolanıp incelenebildiği tek yer olduğunu belirtiyor.Bilim insanları daha önce de CERN yerleşkesi içinde proton taşımayı başarmıştı. Ancak bu yeni deney, antimadde gibi çok daha hassas bir yapının taşınmasına odaklanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Deneyin sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

Sputnik Türkiye

