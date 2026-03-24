Batı ve iç bölgelerde sağanak ve fırtına bekleniyor: Batı Karadeniz'de kar etkili olacak
07:30 24.03.2026 (güncellendi: 07:35 24.03.2026)
Meteoroloji’ye göre iç ve batı bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer sağanak, Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Antalya’da kuvvetli yağış, Marmara’nın batısında kuvvetli rüzgar ve Doğu’da çığ riski uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışlık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Edirne – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Denizli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir – 16°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli
Hatay – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 16°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 11°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat – 16°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 12°C – Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis'in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı
Kars – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
Malatya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 8°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 16°C – Çok bulutlu
Gaziantep – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 17°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı