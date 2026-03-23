21 Mart'ta kamp kurmuştu: Manisa'da kaybolan amatör dağcı aranıyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde dağlık alanda kaybolan amatör dağcıyı arama çalışmaları sürüyor. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T14:55+0300
İlçeye bağlı Burhan Mahallesi civarında önceki akşam kaybolan Umut Tanrıkulu'nun (53) bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Arama kurtarma faaliyetlerine Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir illerinden gelen AFAD ekipleri, jandarma ve gönüllü vatandaşlar katılıyor.Aramalarda dron da kullanılıyorBurhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.
