Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulayan tapu teknikeri gözaltına alındı: Bir anlık gafletle yaptım
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:09+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/adalet-bakani-gurlekten-chp-genel-baskani-ozelin-iddialarina-yanit--uzerimde-4-adet-tasinmaz-var-1104338449.html
12:56 24.03.2026 (güncellendi: 17:09 24.03.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli kandırıldığını ve bir anlık gafletle yaptığını söyledi. Çorum'da
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli D.A, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının kendini kandırdığını ve Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığını anlatan şüpheli, "İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım" dediği ortaya çıktı.
Sohbet esnasında kandırıldım bir anlık gafletle yaptım
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri süren şüpheli, verdiği ilk ifadede, 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğünde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti. Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden şüpheli, "Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?" sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.
Yaptığı sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten şüpheli, şunları ifade etti:
"Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım. Sorgulama sonuçlarını başka kişilerle paylaşanın Ayşegül isimli şahıs olduğunu düşünüyorum. Bu şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan düşündüm."
Ayşegül sosyal medya hesaplarını kapattı
D.A, tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne sürerek, "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim." ifadelerini kullandı.
Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren D.A, amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberinin olmadığını savundu.
Afyon ve Çorum'da da gözaltı: Tapu müdürü sorgulamış
Çorum’un Boğazkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürleri, gözaltına alındı.
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen V.S.'nin işlemleri sürüyor.
Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.