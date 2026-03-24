Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulayan tapu teknikeri gözaltına alındı: Bir anlık gafletle yaptım

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorgulayan tapu teknikeri gözaltına alındı: Bir anlık gafletle yaptım

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T12:56+0300

2026-03-24T12:56+0300

2026-03-24T17:09+0300

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli D.A, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının kendini kandırdığını ve Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığını anlatan şüpheli, "İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım" dediği ortaya çıktı. Sohbet esnasında kandırıldım bir anlık gafletle yaptım İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri süren şüpheli, verdiği ilk ifadede, 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğünde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti. Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden şüpheli, "Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?" sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.Yaptığı sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten şüpheli, şunları ifade etti:Ayşegül sosyal medya hesaplarını kapattıD.A, tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne sürerek, "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim." ifadelerini kullandı.Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren D.A, amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberinin olmadığını savundu.Afyon ve Çorum'da da gözaltı: Tapu müdürü sorgulamışÇorum’un Boğazkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürleri, gözaltına alındı.Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyete götürülen V.S.'nin işlemleri sürüyor.Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.M.D'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye

akın gürlek, tapu