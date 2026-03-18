Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt : Üzerimde 4 adet taşınmaz var
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Gürlek, mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamada 'üzerimde 4 adet taşınmaz var' ifadelerini kullandı.
türki̇ye
akın gürlek
özgür özel
muhittin böcek
chp
mal varlığı
akın gürlek, özgür özel, muhittin böcek, chp, mal varlığı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi mal varlığıyla ilgili iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. 'O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler' diyen Bakan Gürlek, "Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Benim veremeyecek hesabım yok. Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2’nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var.
Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2’ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası. Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu, Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum"