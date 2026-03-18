Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt : Üzerimde 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt : Üzerimde 4 adet taşınmaz var
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Gürlek, mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamada 'üzerimde 4 adet taşınmaz... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
akın gürlek
özgür özel
muhittin böcek
chp
mal varlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi mal varlığıyla ilgili iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. 'O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler' diyen Bakan Gürlek, "Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Benim veremeyecek hesabım yok. Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2’nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var.Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2’ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası. Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu, Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, özgür özel, muhittin böcek, chp, mal varlığı

Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt : Üzerimde 4 adet taşınmaz var

11:02 18.03.2026
© AAAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Gürlek, mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamada 'üzerimde 4 adet taşınmaz var' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendi mal varlığıyla ilgili iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. 'O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler' diyen Bakan Gürlek, "Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Benim veremeyecek hesabım yok. Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2’nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var.
Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2’ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası. Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu, Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel’in iddiaları doğru değilse o zaman inandırıcılığı büyük darbe yer
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала