İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Ankara'da son yağışlar etkili oldu mu? Baraj doluluk oranları ne?
Ankara'da son yağışlar etkili oldu mu? Baraj doluluk oranları ne?
Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 düşüşle yüzde 28,09 olarak ölçüldü. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T12:54+0300
2026-03-24T12:54+0300
12:54 24.03.2026
Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 düşüşle yüzde 28,09 olarak ölçüldü.
Ankara'da baraj doluluk oranları düştü.

Ankara barajları dolu mu? Geçen seneden daha düşük

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 23 Mart 2025’te 428 milyon 105 bin metreküple yüzde 29,43 seviyesindeydi.
Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 408 milyon 548 bin metreküpe gerilerken, oran yüzde 28,09 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı.

Baraj doluluk oranları ne?

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 23 Mart 2025'te 239 milyon 148 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 256 milyon 841 bin metreküp olarak kaydedildi.
Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 403 bin 87 metreküp su verildi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta ise 35 milyon 201 bin 557 metreküp olarak ölçüldü.
Yılın ilk çeyreğinde, Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 olarak tespit edildi.
Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:
Ankara barajları dolu mu?

Baraj Adı

Toplam Hacim (M3)

Su Miktarı (M3)

Su Yüzdesi

Akyar Barajı

52.445.000

25.226.000

48,10

Çamlıdere Barajı

1.108.276.000

263.303.000

23,76

Çubuk 2

22.961.000

10.827.000

47,15

Eğrekkaya Barajı

93.452.000

49.643.000

53,12

Kargalı Barajı

542.000

542,000

100,00

Kavşakkaya Barajı

85.228.000

32.189.000

37,77

Kesikköprü Barajı

95.000.000

95.000.000

100,00

Kurtboğazı Barajı

91.762.000

26.818.000

29,23

Peçenek Barajı

59.525.000

12.943.332

21,74

Türkşerefli Barajı

5.668.500

295.000

5,20

