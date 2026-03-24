https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/ankarada-son-yagislar-etkili-oldu-mu-baraj-doluluk-oranlari-ne-1104459489.html
Ankara'da son yağışlar etkili oldu mu? Baraj doluluk oranları ne?
Sputnik Türkiye
Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 düşüşle yüzde 28,09 olarak ölçüldü. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T12:54+0300
2026-03-24T12:54+0300
2026-03-24T12:54+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
baraj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098743858_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_23305d9cf8567671ec61f26565154eaf.jpg
Ankara'da baraj doluluk oranları düştü.Ankara barajları dolu mu? Geçen seneden daha düşükAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 23 Mart 2025’te 428 milyon 105 bin metreküple yüzde 29,43 seviyesindeydi.Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 408 milyon 548 bin metreküpe gerilerken, oran yüzde 28,09 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı.Baraj doluluk oranları ne?Aktif kullanılabilir su miktarı ise 23 Mart 2025'te 239 milyon 148 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 256 milyon 841 bin metreküp olarak kaydedildi.Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 403 bin 87 metreküp su verildi.Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta ise 35 milyon 201 bin 557 metreküp olarak ölçüldü.Yılın ilk çeyreğinde, Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 olarak tespit edildi.Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098743858_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_81f6140d3c30c7de3be46defb0d26700.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ankara, baraj
Baraj doluluk oranları ne?
Aktif kullanılabilir su miktarı ise 23 Mart 2025'te 239 milyon 148 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 256 milyon 841 bin metreküp olarak kaydedildi.
Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 403 bin 87 metreküp su verildi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta ise 35 milyon 201 bin 557 metreküp olarak ölçüldü.
Yılın ilk çeyreğinde, Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 olarak tespit edildi.
Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:
Ankara barajları dolu mu?
Baraj Adı
Toplam Hacim (M3)
Su Miktarı (M3)
Su Yüzdesi
Akyar Barajı
52.445.000
25.226.000
48,10
Çamlıdere Barajı
1.108.276.000
263.303.000
23,76
Çubuk 2
22.961.000
10.827.000
47,15
Eğrekkaya Barajı
93.452.000
49.643.000
53,12
Kargalı Barajı
542.000
542,000
100,00
Kavşakkaya Barajı
85.228.000
32.189.000
37,77
Kesikköprü Barajı
95.000.000
95.000.000
100,00
Kurtboğazı Barajı
91.762.000
26.818.000
29,23
Peçenek Barajı
59.525.000
12.943.332
21,74
Türkşerefli Barajı
5.668.500
295.000
5,20