Şanlıurfa'da sağanak: İki ilçede eğitime ara verildi, su baskınları meydana geldi
Şanlıurfa'da sağanak: İki ilçede eğitime ara verildi, su baskınları meydana geldi
Şanlıurfa'da etkili olan yağış sonucu Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verilmesi kararlaştırıldı. Yoğun yağışta su baskınları... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-22T23:38+0300
2026-03-22T23:38+0300
2026-03-23T00:22+0300
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskını oluştu, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak kentteki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime araValiliğin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/fatihte-enkazdaki-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi-ibbden-binalarin-cokme-nedenine-iliskin-1104423266.html
ceylanpınar
viranşehir
şanlıurfa
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ceylanpınar, viranşehir, şanlıurfa
türkiye, ceylanpınar, viranşehir, şanlıurfa
Şanlıurfa'da sağanak: İki ilçede eğitime ara verildi, su baskınları meydana geldi
23:38 22.03.2026 (güncellendi: 00:22 23.03.2026)
Şanlıurfa'da etkili olan yağış sonucu Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime pazartesi günü ara verilmesi kararlaştırıldı. Yoğun yağışta su baskınları meydana geldi, bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskını oluştu, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak kentteki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
Yollarda oluşan sorunlar ve ulaşımdaki aksamalar sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Su baskını ve birikmesi oluşan yerlere hızla müdahale edilmektedir. Sahada ve Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları takip ediyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyoruz.
Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime ara
Valiliğin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerimizin kırsal yol ağında oluşan bozulmalar sonucunda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.