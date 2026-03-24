Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı politik açıdan felaket bir hata
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki İran'a yönelik savaşı politik açıdan felaket bir hata ve uluslararası... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T22:03+0300
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki İran'a yönelik savaşı politik açıdan felaket bir hata ve uluslararası hukuku ihlal eden bir durum olarak nitelendirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı konuşmada Trump’ın ikinci dönemini eleştirdi.
Steinmeier, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı 'politik açıdan felaket bir hata' olarak nitelendirdi ve transatlantik ilişkileri geri dönülmez şekilde zedelediğini söyledi.
Alman lider, savaşı uluslararası hukuku ihlal eden bir durum olarak nitelendirdi. Trump yönetiminin İran’a saldırma gerekçesini eleştirerek, “ABD’ye yönelik yakın bir saldırının gerekçesi, herhangi bir durumda ikna edici değildir” ifadelerini kullandı.
Steinmeier, “Amerikan güç politikasına duyulan güven yalnızca müttefiklerimiz arasında değil, dünya çapında kaybolmuştur” dedi.