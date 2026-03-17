SON DAKİKA | Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
İran savaşı, ABD ve İsrail’in mühimmat stoklarını nasıl tüketiyor?
ABD ve İsrail'İn İran'a saldırısıyla başlayan savaşta, ABD ve İsrail'in mühimmat stokları tükeniyor. Rapora göre ilk 4 günde 35 türde 5 bin 197 mühimmat...
Philadelphia merkezli Foreign Policy Research Institute adlı düşünce kuruluşunun yayımladığı rapora göre, ABD ve İsrail İran’la savaşlarının ilk dört gününde 35 farklı türde toplam 5 bin 197 mühimmat kullandı.Belge, iki ülkenin mühimmat tükenmesinin çarpıcı boyutlarını ortaya koyuyor:
İran savaşı, ABD ve İsrail’in mühimmat stoklarını nasıl tüketiyor?

© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeABD menşeli mühimmat
ABD ve İsrail'İn İran'a saldırısıyla başlayan savaşta, ABD ve İsrail'in mühimmat stokları tükeniyor. Rapora göre ilk 4 günde 35 türde 5 bin 197 mühimmat kullanılırken, mühimmatların maliyeti hesaplandı.
Philadelphia merkezli Foreign Policy Research Institute adlı düşünce kuruluşunun yayımladığı rapora göre, ABD ve İsrail İran’la savaşlarının ilk dört gününde 35 farklı türde toplam 5 bin 197 mühimmat kullandı.
Belge, iki ülkenin mühimmat tükenmesinin çarpıcı boyutlarını ortaya koyuyor:
Tanesi yaklaşık 4 milyon dolar olan 943 Patriot önleyici füzesi fırlatıldı; bu da normal üretimin (ayda en fazla 52 adet) 18 aylık kısmının sadece 96 saat içinde tüketildiği anlamına geliyor
Tanesi yaklaşık 12 milyon dolar olan 145 THAAD önleyici füzesi kullanıldı. Operasyon öncesi yaklaşık 500 adetlik stok göz önüne alındığında, stokların üçte birinden fazlası tükendi
Tanesi yaklaşık 3 milyon dolar olan İsrail’in Arrow önleyici füzelerinin stoğu yüzde 50’den fazla azaldı; tamamen yenilenmesinin 32 ay, yani 2.5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor
Tanesi 1 milyon dolar olan 225 ATACMS ve tanesi 2 milyon dolar olan PrSM karadan fırlatılan balistik füzeleri kullanıldı. Her iki stok da yaklaşık üçte bir oranında tükendi
Tanesi 2 milyon dolar olan 375 Tomahawk seyir füzesi ateşlendi. Bunların yerine konması en az 53 ay, yani 4 yıldan fazla sürecek
Tanesi 13 milyon dolar olan 8 GBU-57 sığınak delici bomba kullanıldı. Bu, ABD’nin kalan toplam stokunun neredeyse dörtte birine denk geliyor ve yerine yenileri 2028’den önce gelmeyecek
Tanesi 30 milyon dolar olan 11 MQ-9 Reaper İHA kaybedildi; ayrıca Katar, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE’deki ABD üslerinde birçok gelişmiş radar sistemi imha edildi.
Sadece mühimmatın yerine konma maliyeti 10–16 milyar dolar arasında
Dost ateşi sonucu kaybedilen savaş uçakları da dahil edildiğinde toplam maliyet yaklaşık 20 milyar dolara ulaşıyor
Tahminler, 'savaş varlıklarının muharebe kayıplarını veya üslerdeki hasarı ve üst düzey hava savunma altyapısını' kapsamıyor
