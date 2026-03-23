Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/uzmandan-carpici-iddia-trumpin-iran-aciklamalari-piyasayi-mi-etkiliyor-1104444071.html
Uzmandan çarpıcı iddia: Trump’ın İran açıklamaları piyasayı mı etkiliyor?
Uzmandan çarpıcı iddia: Trump’ın İran açıklamaları piyasayı mı etkiliyor?
Sputnik Türkiye
Uluslararası enerji uzmanı Mamdouh Salameh, Trump’ın İran açıklamalarının petrol fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T18:26+0300
2026-03-23T18:26+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
petrol
piyasa
manipülasyon
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104322767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378bc2a13b525c3cd00aa2b7a02af74f.jpg
Uluslararası petrol ekonomisti Dr. Mamdouh G. Salameh’in, petrol fiyatlarındaki son hareketlilik ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Salameh’in, Washington’un 'gerçekleşmeyen görüşmeler' iddiasıyla petrol piyasasını etkiliyor olabileceğini öne sürdüğü belirtildi.Trump’ın İran’a verdiği 48 saatlik ültimatomu ertelemesinin ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.'Stratejik geri adım' yorumuUzmanın, bu ertelemenin bir 'stratejik yenilgi' anlamına gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.Salameh’in, ABD’nin ya müzakere zemini aradığını ya da İran’ı oyalamaya çalıştığını öne sürdüğü belirtildi. Alternatif bir ihtimal olarak ise bölgedeki kritik hedeflerin korunmasının amaçlanmış olabileceği ifade edildi. Salameh'in açıklamasında “Trump’a güvenmiyorum, İran da güvenmiyor” sözlerinin öne çıktığı aktarıldı.Petrol fiyatları ve 'manipülasyon' iddiasıSalameh’in, ABD’nin açıklamalar yoluyla hem İran’ı hem de küresel petrol piyasasını etkilemeye çalıştığını savunduğu ifade edildi.“Trump gerçek dışı söylemlerle ya İran’ı kandırmaya ya da petrol fiyatlarını etkilemeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Uzmanın ayrıca, petrol fiyatlarının yükselmesinin ABD’ye zarar verebileceğini, çünkü ülkenin hala önemli miktarda petrol ithalatı yaptığını dile getirdiği belirtildi.Son olarak, saldırılardaki duraklamanın gerçek bir gerilim düşüşü değil, daha çok yeni bir strateji arayışı olabileceği ifade edildi.
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104322767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f04dc6b1a3f051dfc709637db1b874c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, i̇ran, petrol, piyasa, manipülasyon, donald trump
abd, ortadoğu, i̇ran, petrol, piyasa, manipülasyon, donald trump

Uzmandan çarpıcı iddia: Trump’ın İran açıklamaları piyasayı mı etkiliyor?

18:26 23.03.2026
© REUTERS Evan Vucci
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
Uluslararası enerji uzmanı Mamdouh Salameh, Trump’ın İran açıklamalarının petrol fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve piyasayı yönlendirme amacı taşıyabileceği iddia edildi.
Uluslararası petrol ekonomisti Dr. Mamdouh G. Salameh’in, petrol fiyatlarındaki son hareketlilik ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.
Salameh’in, Washington’un 'gerçekleşmeyen görüşmeler' iddiasıyla petrol piyasasını etkiliyor olabileceğini öne sürdüğü belirtildi.
Trump’ın İran’a verdiği 48 saatlik ültimatomu ertelemesinin ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.

'Stratejik geri adım' yorumu

Uzmanın, bu ertelemenin bir 'stratejik yenilgi' anlamına gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.
Salameh’in, ABD’nin ya müzakere zemini aradığını ya da İran’ı oyalamaya çalıştığını öne sürdüğü belirtildi. Alternatif bir ihtimal olarak ise bölgedeki kritik hedeflerin korunmasının amaçlanmış olabileceği ifade edildi. Salameh'in açıklamasında “Trump’a güvenmiyorum, İran da güvenmiyor” sözlerinin öne çıktığı aktarıldı.

Petrol fiyatları ve 'manipülasyon' iddiası

Salameh’in, ABD’nin açıklamalar yoluyla hem İran’ı hem de küresel petrol piyasasını etkilemeye çalıştığını savunduğu ifade edildi.
Trump gerçek dışı söylemlerle ya İran’ı kandırmaya ya da petrol fiyatlarını etkilemeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Uzmanın ayrıca, petrol fiyatlarının yükselmesinin ABD’ye zarar verebileceğini, çünkü ülkenin hala önemli miktarda petrol ithalatı yaptığını dile getirdiği belirtildi.
Son olarak, saldırılardaki duraklamanın gerçek bir gerilim düşüşü değil, daha çok yeni bir strateji arayışı olabileceği ifade edildi.
Bosna Hırvatistan sınır kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
DÜNYA
Bosna Hersek’te kamyoncular kontak kapattı: AB kuralları sınırları kilitledi
17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала