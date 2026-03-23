Uzmandan çarpıcı iddia: Trump’ın İran açıklamaları piyasayı mı etkiliyor?

Uluslararası enerji uzmanı Mamdouh Salameh, Trump'ın İran açıklamalarının petrol fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

Uluslararası petrol ekonomisti Dr. Mamdouh G. Salameh’in, petrol fiyatlarındaki son hareketlilik ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Salameh’in, Washington’un 'gerçekleşmeyen görüşmeler' iddiasıyla petrol piyasasını etkiliyor olabileceğini öne sürdüğü belirtildi.Trump’ın İran’a verdiği 48 saatlik ültimatomu ertelemesinin ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.'Stratejik geri adım' yorumuUzmanın, bu ertelemenin bir 'stratejik yenilgi' anlamına gelebileceğini dile getirdiği aktarıldı.Salameh’in, ABD’nin ya müzakere zemini aradığını ya da İran’ı oyalamaya çalıştığını öne sürdüğü belirtildi. Alternatif bir ihtimal olarak ise bölgedeki kritik hedeflerin korunmasının amaçlanmış olabileceği ifade edildi. Salameh'in açıklamasında “Trump’a güvenmiyorum, İran da güvenmiyor” sözlerinin öne çıktığı aktarıldı.Petrol fiyatları ve 'manipülasyon' iddiasıSalameh’in, ABD’nin açıklamalar yoluyla hem İran’ı hem de küresel petrol piyasasını etkilemeye çalıştığını savunduğu ifade edildi.“Trump gerçek dışı söylemlerle ya İran’ı kandırmaya ya da petrol fiyatlarını etkilemeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Uzmanın ayrıca, petrol fiyatlarının yükselmesinin ABD’ye zarar verebileceğini, çünkü ülkenin hala önemli miktarda petrol ithalatı yaptığını dile getirdiği belirtildi.Son olarak, saldırılardaki duraklamanın gerçek bir gerilim düşüşü değil, daha çok yeni bir strateji arayışı olabileceği ifade edildi.

