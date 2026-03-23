Bosna Hersek’te kamyoncular kontak kapattı: AB kuralları sınırları kilitledi
Bosna Hersek'te yüzlerce kamyon sürücüsü, AB'nin yeni sınır sistemi nedeniyle kontak kapatarak protesto başlattı. Sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştuğu... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Bosna Hersek’te kamyon sürücülerinin, Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle sınır kapılarında protesto düzenlediği aktarıldı.Farklı noktalarda toplanan sürücülerin kontak kapatarak eylem yaptığı ve bu nedenle sınır geçişlerinde ciddi yoğunluk oluştuğu belirtildi. Özellikle Hırvatistan sınırındaki kapılarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ifade edildi.Sürücüler neden tepki gösteriyor?Protestonun, AB’nin yeni sisteminin kamyon şoförlerinin çalışma düzenini zorlaştırdığı gerekçesiyle yapıldığı aktarıldı.Organizatörlerin, profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi’nde kalma süresinin kısıtlandığını ve bunun işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdiği belirtildi.Sürücülerin, Şengen ülkelerini sadece geçiş için kullandıklarını savunduğu ve mevcut kuralların bu durumu dikkate almadığını ifade ettiği aktarıldı.Ayrıca Bosna Hersek makamlarına da çağrı yapılarak, sürece müdahil olmaları istendiği belirtildi.Sınırlar kilitlendi, bekleyiş sürüyorEylem nedeniyle sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştuğu ve geçişlerin yavaşladığı bildirildi.Sürücülerin, talepleri karşılanana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade ettikleri aktarıldı.Yeni sistem kapsamında, AB dışından gelen sürücülerin 180 gün içinde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi’nde kalabildiği hatırlatıldı. Kamyoncuların ise bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını savunduğu belirtildi.Ayrıca bazı sürücülerin, bu durumun uzun vadede yerel taşımacılık sektörünü zayıflatabileceğini dile getirdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/cin-petrol-fiyatlarinin-etkisini-hafifletmek-icin-akaryakit-fiyat-artisini-sinirladi-1104436305.html
