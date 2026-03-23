Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım altyapısı vuruldu: Son bir günde bin 300 kadar militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesislerine saldırı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesislerine saldırı düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1275 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 7 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 21 top ve 66 savaş otomobili imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerini, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların montajının yapıldığı ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 147 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombasını ve 526 uçak tipi İHA’yı engelledi.