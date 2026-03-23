Rusya: ABD’nin Buşehr’e saldırmayacak kadar sağduyulu davranacağı umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın İran’ın elektriğini kesme tehdidi bağlamında, ABD’nin Buşehr nükleer santralini vurmayacak kadar sağduyulu davranacağı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T11:51+0300
2026-03-23T11:53+0300
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içerisinde açılmaması durumunda İran'ı elektriksiz bırakacakları yönündeki ültimatomunu değerlendirdi.Rudenko, 'Rusya ve Hindistan: İkili ilişkilerin yeni gündemi' uluslararası konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buşehr'in bu listeye dahil edilmeyeceğini tahmin ediyorum, çünkü bunun sonuçları herkes için felaket olur. ABD yönetiminin bunu yapmayacak kadar sağduyulu olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürmüştü. Trump, bu durumun İran'ın 'tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia etmişti.
11:51 23.03.2026 (güncellendi: 11:53 23.03.2026)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın İran’ın elektriğini kesme tehdidi bağlamında, ABD’nin Buşehr nükleer santralini vurmayacak kadar sağduyulu davranacağı umudunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içerisinde açılmaması durumunda İran’ı elektriksiz bırakacakları yönündeki ültimatomunu değerlendirdi.
Rudenko, ‘Rusya ve Hindistan: İkili ilişkilerin yeni gündemi’ uluslararası konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Buşehr’in bu listeye dahil edilmeyeceğini tahmin ediyorum, çünkü bunun sonuçları herkes için felaket olur. ABD yönetiminin bunu yapmayacak kadar sağduyulu olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürmüştü. Trump, bu durumun İran’ın 'tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia etmişti.
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı tehdidi hakkında konuştu: 'Çok iyi sonuçlanacak'
10:13
