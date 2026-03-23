Rusya: ABD’nin Buşehr’e saldırmayacak kadar sağduyulu davranacağı umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın İran’ın elektriğini kesme tehdidi bağlamında, ABD’nin Buşehr nükleer santralini vurmayacak kadar sağduyulu davranacağı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T11:51+0300

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içerisinde açılmaması durumunda İran’ı elektriksiz bırakacakları yönündeki ültimatomunu değerlendirdi.Rudenko, ‘Rusya ve Hindistan: İkili ilişkilerin yeni gündemi’ uluslararası konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Buşehr’in bu listeye dahil edilmeyeceğini tahmin ediyorum, çünkü bunun sonuçları herkes için felaket olur. ABD yönetiminin bunu yapmayacak kadar sağduyulu olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürmüştü. Trump, bu durumun İran’ın 'tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia etmişti.

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, abd, i̇ran, donald trump, buşehr nükleer güç santrali, elektrik