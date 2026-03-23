Türkiye genelinde yağışlı bir gün: 2 bölgede kar yağışı bekleniyor
Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yer yer sis ve pus etkili olurken, çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir – 17°C – Çok bulutlu
Muğla – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Tokat – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars – 6°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 10°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
