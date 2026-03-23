https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/trump-irana-hurmuz-bogazi-tehdidi-hakkinda-konustu-cok-iyi-sonuclanacak-1104427899.html
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı tehdidi hakkında konuştu: 'Çok iyi sonuçlanacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuç vereceğini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T10:13+0300
dünya
abd
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104322767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378bc2a13b525c3cd00aa2b7a02af74f.jpg
Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürdü. Trump, bu durumun İran’ın 'tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia etti.İsrail’in Kanal 13 televizyonuna telefonla bağlanan Trump, İran’a yönelik verdiği ültimatomu değerlendirerek, “Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini de eleştirdi. ABD Başkanı, söz konusu ülkelerin “hiçbir şey yapmadığını” öne sürdü.Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı “tehdit olmaksızın tamamen açmaması” halinde, ABD’nin İran’daki elektrik santrallerini hedef almaya başlayacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların “en büyük santrallerden başlayarak” gerçekleştirileceğini belirtmişti.İran Devrim Muhafızları, Trump'ın sözleri üzerine yaptıkları açıklamada, "Enerji santrallerine yönelik bir saldırı olması halinde İran, İsrail’in enerji santrallerine ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki enerji tesislerine karşılık verecektir" ifadeleri kullanıldı.Mark Rutte ise NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri nedeniyle Trump’tan “anlayış” talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/savasin-24-gunu-iran-hurmuzu-kapatacagi-uyarisi-yaparken-israil-lubnanda-bir-kopruyu-havaya-ucurdu--1104424674.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104322767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f04dc6b1a3f051dfc709637db1b874c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran
