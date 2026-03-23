Trump, İran’a Hürmüz Boğazı tehdidi hakkında konuştu: 'Çok iyi sonuçlanacak'

Trump, İran’a Hürmüz Boğazı tehdidi hakkında konuştu: 'Çok iyi sonuçlanacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuç vereceğini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T10:13+0300

2026-03-23T10:13+0300

2026-03-23T10:13+0300

Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarına yönelik tehdidinin 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürdü. Trump, bu durumun İran’ın 'tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia etti.İsrail’in Kanal 13 televizyonuna telefonla bağlanan Trump, İran’a yönelik verdiği ültimatomu değerlendirerek, “Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini de eleştirdi. ABD Başkanı, söz konusu ülkelerin “hiçbir şey yapmadığını” öne sürdü.Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı “tehdit olmaksızın tamamen açmaması” halinde, ABD’nin İran’daki elektrik santrallerini hedef almaya başlayacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların “en büyük santrallerden başlayarak” gerçekleştirileceğini belirtmişti.İran Devrim Muhafızları, Trump'ın sözleri üzerine yaptıkları açıklamada, "Enerji santrallerine yönelik bir saldırı olması halinde İran, İsrail’in enerji santrallerine ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki enerji tesislerine karşılık verecektir" ifadeleri kullanıldı.Mark Rutte ise NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri nedeniyle Trump’tan “anlayış” talep etmişti.

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran