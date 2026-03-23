TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile gerçekleştirilen 500 bin konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da 100 bin... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T13:23+0300

TOKİ İstanbul kura tarihi, 100 bin konut için yapılacak kura çekimi öncesinde başvuru ücretini yatıran adayların gündeminde yer alıyor. İlk kez ev sahibi olabilme umuduyla TOKİ 500 bin konut projesine katılım sağlayan adaylar, İstanbul için gerçekleştirilecek kura çekimini bekliyor. Kura çekimi öncesinde muhtemel tarihler ise belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?TOKİ 500 bin konut kura çekiminde sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu İstanbul'da yapılacak 100 bin konut projesi için ise muhtemel tarihler Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekiminin bayramdan sonra yani 23-27 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.1+1 ve 2+1 evler için ödeme planı nasıl? İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.TOKİ ilk taksit ödemeleri ne zaman?TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

