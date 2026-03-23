Suriye’de askeri üsse roketli saldırı: 5 füze Irak’tan fırlatıldı
Suriye'nin Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üsse Irak topraklarından 5 roketle saldırı düzenlendi. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
Suriye Arap Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üssün roketli saldırıya uğradığı bildirildi.Açıklamaya göre saldırı, Irak toprakları içinde yaklaşık 20 kilometre derinlikte yer alan Tel el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 roketle gerçekleştirildi.Suriye tarafının olayla ilgili Irak'la temas kurduğu, Irak ordusunun saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etmek amacıyla bölgede arama-tarama faaliyetleri başlattığı belirtildi.Öte yandan Suriye Arap Ordusu’nun tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke topraklarını savunmak için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.
23:52 23.03.2026 (güncellendi: 00:03 24.03.2026)
Suriye Arap Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üssün roketli saldırıya uğradığı bildirildi.
Açıklamaya göre saldırı, Irak toprakları içinde yaklaşık 20 kilometre derinlikte yer alan Tel el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 roketle gerçekleştirildi.
Suriye tarafının olayla ilgili Irak'la temas kurduğu, Irak ordusunun saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etmek amacıyla bölgede arama-tarama faaliyetleri başlattığı belirtildi.
Öte yandan Suriye Arap Ordusu’nun tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke topraklarını savunmak için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.
Şam - SDG anlaşmasında yeni adım: Suriye ordusu Haseke kentinin çevresinden çekiliyor
11 Şubat, 00:57
