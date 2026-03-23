Suriye’de askeri üsse roketli saldırı: 5 füze Irak’tan fırlatıldı
Suriye’de askeri üsse roketli saldırı: 5 füze Irak’tan fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üsse Irak topraklarından 5 roketle saldırı düzenlendi. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T23:52+0300
2026-03-23T23:52+0300
2026-03-24T00:03+0300
dünya
ortadoğu
suriye
irak
haseke
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
silahlı saldırı
Suriye Arap Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üssün roketli saldırıya uğradığı bildirildi.Açıklamaya göre saldırı, Irak toprakları içinde yaklaşık 20 kilometre derinlikte yer alan Tel el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 roketle gerçekleştirildi.Suriye tarafının olayla ilgili Irak'la temas kurduğu, Irak ordusunun saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etmek amacıyla bölgede arama-tarama faaliyetleri başlattığı belirtildi.Öte yandan Suriye Arap Ordusu’nun tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke topraklarını savunmak için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.
suriye
irak
haseke
ortadoğu, suriye, irak, haseke, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı
ortadoğu, suriye, irak, haseke, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı
Suriye’de askeri üsse roketli saldırı: 5 füze Irak’tan fırlatıldı
23:52 23.03.2026 (güncellendi: 00:03 24.03.2026)
Suriye'nin Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üsse Irak topraklarından 5 roketle saldırı düzenlendi.
Suriye Arap Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Haseke kırsalındaki el-Yarubiye beldesi yakınlarında bulunan bir askeri üssün roketli saldırıya uğradığı bildirildi.
Açıklamaya göre saldırı, Irak toprakları içinde yaklaşık 20 kilometre derinlikte yer alan Tel el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 roketle gerçekleştirildi.
Suriye tarafının olayla ilgili Irak'la temas kurduğu, Irak ordusunun saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etmek amacıyla bölgede arama-tarama faaliyetleri başlattığı belirtildi.
Öte yandan Suriye Arap Ordusu’nun tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke topraklarını savunmak için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.