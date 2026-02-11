https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/sam---sdg-anlasmasinda-yeni-adim-suriye-ordusu-haseke-kentinin-cevresinden-cekiliyor-1103407041.html
Şam - SDG anlaşmasında yeni adım: Suriye ordusu Haseke kentinin çevresinden çekiliyor
Suriye Ordusu, hükümetle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşma kapsamında Haseke kentinin çevresinden çekilmeye başladı. Çekilmenin... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti, kuzeydoğu Suriye’deki Haseke kentinin çevresinden ordu birliklerinin çekilmeye başladığını duyurdu.Heyet, Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) yaptığı açıklamada, bunun Suriye hükümetiyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması kapsamında gerçekleştiğini, ordunun çekildiği bölgelere İç Güvenlik Güçleri’nin yayıldığını belirtti.Operasyonlar Heyeti, SDG’nin orduyla yapılan anlaşmaya uymayı sürdürdüğünü ve olumlu adımlar attığını teyit ederek, bir sonraki adımın belirlenmesi için izleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.Geçen ocak ayının sonlarında Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri arasında 'nihai ve kapsamlı' bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, iki taraf arasında askeri ve idari güçlerin aşamalı şekilde birleştirilmesini öngörüyor.
suriye
haseke
