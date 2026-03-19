https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/narsistleri-ele-veren-5-sessiz-isaret-1104369480.html

Narsistleri ele veren 5 sessiz işaret

Bazı sözsüz davranışlar karşınızdaki kişinin narsist eğilimler taşıyabileceğini gösterebilir. Özellikle bakışlar, mimikler ve mesafe ihlali dikkat çeken... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T14:51+0300

yaşam

narsist

narsisizm

mimik

hareket

davranış

sosyal mesafe

duygu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104369309_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8dbc36f583f28ae14fb6084a5416f32a.png

İnsan davranışları üzerine çalışan uzman Liz Rose, bazı kişilerin narsist özellikler taşıdığını anlamanın sadece sözlerle değil, beden dili ile de mümkün olabileceğini söyledi.Rose’a göre, bu tür davranışlar tek bir anda değil, tekrarlayan bir davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle küçük detaylar, zamanla daha büyük ipuçlarına dönüşebiliyor.Bakışlar ve dikkat arayışıUzman, en dikkat çekici işaretlerden birinin sürekli etrafı tarayan bakışlar olduğunu belirtti. Bu davranışın, kişinin bulunduğu ortamda daha fazla ilgi ve statü arayışı içinde olduğunu gösterebileceği ifade edildi.“Konuşurken bile gözleri sürekli başka yerleri arar” şeklinde aktarılan bu durumun, karşısındaki kişiye odaklanmama anlamına gelebileceği vurgulandı.Mimikler gerçek duyguları ele veriyorRose’a göre, gerçek gülümseme yerine yarım ağız gülümseme önemli bir işaret olabilir. Bu ifadenin, üstünlük hissi ya da karşısındakini değerlendirme anlamı taşıyabileceği aktarıldı.Ayrıca bazı kişilerin abartılı yüz ifadeleri ve yapay mimikler kullanarak kendilerini olduğundan farklı göstermeye çalışabileceği belirtildi.Mesafe ihlali ve duygusal kopuklukUzman, narsist eğilim gösteren kişilerin fiziksel mesafeyi ihlal etme eğiliminde olabileceğini söyledi. Çok yakın durmak, erken temas kurmak gibi davranışların bir tür kontrol ve baskı kurma yöntemi olabileceği ifade edildi.Bunun yanı sıra, duygusal tepkisizlik de dikkat çeken bir diğer işaret olarak öne çıktı. Özellikle karşısındaki kişi üzgünken hiçbir empati göstermemek, bu durumun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.“Eğer biri duygusal anınızda size boş boş bakıyorsa, bu önemli bir işarettir” şeklinde aktarılan değerlendirmede, sağlıklı iletişimde merak, empati ve dinleme davranışlarının öne çıktığı hatırlatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

