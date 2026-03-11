https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abd-israilin-hedef-almadigi-iranin-petrol-merkezi-harg-adasinin-onemi-ne-1104175492.html

ABD-İsrail’in hedef almadığı İran’ın petrol merkezi Harg adasının önemi ne?

İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının geçtiği Harg Adası, tartışmasız biçimde ülkenin en hassas ekonomik hedeflerinden biri. Ada, ABD ile İsrail saldırılarında neden hedef alınmadı? 'Petrol ağı çıkmaza girer' uyarısı.

ABD, İran içinde ve çevresinde 5 bin hedefi vurmuş olsa da şimdiye kadar Harg Adası'nı bombalamaktan kaçındı. Bununla birlikte petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrolde bir düşüş yaşansa da hala varil başına yaklaşık 20 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor.İsrail hava kuvvetleri cumartesi günü iki petrol rafinerisini ve iki depoyu vurdu. Bunun sonucunda yoğun siyah dumanın başkentin üzerine çökmesiyle Tahran, bazı sakinlerin ‘kıyamet gibi’ dediği bir karanlığa gömüldü. O tarihten beri petrol hedeflerine yeni bir saldırı gerçekleşmedi.1979’da ABD’li şirketten alındıHarg, Basra Körfezi’nde yer alan ve İran ana karasından yaklaşık yaklaşık 43 km açıkta bulunan 8 km uzunluğunda bir mercan adası. İran’ın ülkenin merkezindeki ve batısındaki petrol sahalarından gelen boru hatları burada son buluyor.İran kıyılarının büyük bölümü çamurlu ve petrol endüstrisinde kullanılan çok büyük ham petrol tankerleri için fazla sığ görülüyor. Ancak Harg derin sulara yeterince yakın. Uydu görüntüleri, adanın doğu kıyısından uzanan dev yükleme iskelelerini gösteriyor.Hacmi günde 3 milyon varile çıkmıştıNormal koşullarda günde 1.3 ila 1.6 milyon varil petrol Harg üzerinden geçiyor. Ancak yatırım bankası JP Morgan’a göre İran, ABD öncülüğünde olası bir saldırı beklentisiyle şubat ortasında bu hacmi günde 3 milyon varile çıkardı. Banka ayrıca Harg’da 18 milyon varil ek petrolün yedek stok olarak depolandığını öne sürdü.Cumartesi günü yayımlanan Axios haberinde, ABD’li yetkililerin ‘Harg’ın ele geçirilmesini’ değerlendirdiğine dair kısa bir ifade yer aldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, bölgede çok sayıda ABD askeri bulunmasa da İran’a kara kuvvetleriyle saldırı ihtimalini tamamen dışlamadı.'Gerçek bir çıkmaz yaratır' İngiliz basınına göre ise adanın ele geçirilmesi yönünde bir girişim, boyutu nedeniyle tipik bir özel kuvvet operasyonundan daha büyük ve uzun süreli bir harekat gerektirebilir.Londra merkezli The Guardian’a konuşan uzman Neil Quilliam’a göre:

