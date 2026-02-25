https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rekabet-kurulu-duyurdu-19-ozel-okul-hakkinda-fiyat-sorusturmasi-baslatildi-listede-hangi-okullar-1103800124.html

Rekabet Kurulu duyurdu: 19 özel okul hakkında 'fiyat' soruşturması başlatıldı, listede hangi okullar var?

Rekabet Kurulu özel okullardaki fiyat artışlarıyla ilgili 19 okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 25.02.2026

Türkiye'de milyonlarca veliyi ilgilendiren özel okul ücretleri ve okullardaki yemek, kitap, kıyafet gibi yan hizmetlerle ilgili önaraştırma tamamlandı. Rekabet Kurulu, aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav Okulları'nın da bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacağını duyurdu. Velilerden yoğun şikayet geldiRekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren okulların sunduğu eğitim, yemek, kitap, kırtasiye, okul kıyafeti ve diğer hizmetlere ilişkin fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında Kuruma pek çok şikayetin geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Daha uygun fiyatla alışveriş yapabilme özgürlüğüne kısıtlama vurgusu Sektörde adil rekabetin sağlanmasının veliler ve öğrenciler için olası etkilerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Eğitim pazarında adil rekabetin sağlanması, fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi ve velilerin kitap, yemek gibi ek ürün ve hizmetleri daha uygun fiyatlarla alternatif satış yerlerinden temin edebilmesi anlamına geliyor. Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım. Bağlama uygulaması, bir hizmetin satışını, başka bir ürünün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanmasıdır. Bu durum, tüketicinin alternatif yerlerden daha uygun fiyatla alışveriş yapabilme özgürlüğünü kısıtlar."Hangi eğitim kurumları hakkında soruşturma başlatıldı?

