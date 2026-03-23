Prof. Dr. Sambur: ABD, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının küresel ekonomiye vereceği zarardan korkuyor
ABD yönetiminin önce İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı açıklaması yaparak ardında da görüşmeler yapıldığı gerekçesiyle saldırıyı ertelemesini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T19:12+0300
19:09 23.03.2026 (güncellendi: 19:12 23.03.2026)
ABD yönetiminin önce İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı açıklaması yaparak ardında da görüşmeler yapıldığı gerekçesiyle saldırıyı ertelemesini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, ABD’nin Hürmüz Boğazı'na yönelik bir plan içerisinde olduğunu belirtti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran, dünya petrol ticaretinin en önemli noktalarından biri Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapattı. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktı.
ABD yönetimi bu gelişmeler üzerine İran’ın enerji alt yapılarının vurmakla tehdit etti. İran ise bu tehdide İsrail ve ABD’yi destekleyen Körfez ülkelerinin alt yapılarına misilleme yapacağı karşılığını verdi. ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamalarda İran'la görüşmeler yapıldığını iddia ederek 5 günlük süre verdiğini söyledi. İran ise ABD'yle görüşme yapıldığını doğrulamıyor.
Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof Dr. Bilal Sambur, ABD’nin küresel ekonomi konusunda endişe ettiğini belirterek şunları söyledi:
ABD ve İsrail, İran'la yürüttükleri savaşın çok boyutlu ve uzun vadeli olduğunun farkındalar. Onların asıl korkusu İran’ın askeri gücü değil; savaş uzadıkça bu durumun küresel ekonomiye vereceği maliyettir. Çünkü İran’ın elindeki en güçlü koz, Hürmüz Boğazı'dır. Hürmüz Boğazı’ndan geçişler engellendiği an ABD, Çin, Hindistan ve Körfez ülkeleri dahil olmak üzere tüm küresel ekonomi çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalır. Savaşın, küresel ekonomideki etkilerini 20. günden itibaren hissettirmeye başladığını görüyoruz; bu noktada net işaretler alıyoruz. ABD yönetimi aslında "küresel ekonominin zarar görmesini istemiyorum" mesajı veriyor. Bir şekilde görüşmelerin başladığını belirterek, sorumluluğu İran’ın üzerine yıkıyor ve İran'ın Hürmüz Boğazı’nı bir "kart" olarak kullanma çılgınlığından vazgeçmesini bekliyor. İran ise "Böyle bir görüşme yok; Hürmüz kartını kullanırız. Bundan sonra ABD ve İsrail’i destekleyen ülkelerin ekonomik kaynakları ve altyapıları da hedefimizdir" şeklinde karşılık veriyor. İran bu mesajla, "ABD bizi müttefiklerinin altyapısına saldırmaya zorluyor" diyerek sorumluluğu karşı tarafa yüklüyor ve boğazı kapatma kozunu canlı tutmaya çalışıyor.
‘ABD Hürmüz’e saldırabilir’
ABD yönetimin Hürmüz Boğazı’nın kontrol etmek için girişimlerde bulunabileceğini belirten Sambur, sözlerine şöyle devam etti:
Şu an oyunun adı artık "Hürmüz Boğazı"dır. Bu durum, savaşın kaderini belirleyecek ilk üç parametreden biridir. ABD ve İsrail, askeri anlamda nasıl bir tutum takınacakları konusunda henüz net bir tavır ortaya koymuş değil. Ancak öngörüm şu ki; Trump, bu mesajlarla Hürmüz Boğazı’nı tamamen kendi kontrolüne alacak bir planı adım adım uygulamaya koyuyor. İranlılar bunun farkında olsalar da hâlâ "İpler bizim elimizde" mesajını veriyorlar. Şahsi kanaatim; ABD ve İsrail, Hürmüz Boğazı’nı elde etmek için girişimlerde bulunacak. Trump’ın "24 saat, 5 gün" gibi süre kısıtlı mesajları, aslında bu müdahalenin altyapısını kurmak ve dünya kamuoyunu ikna etmek için zaman kazanma çabasıdır.