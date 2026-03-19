Japonya’dan tıpta dev adım: Yeniden programlanmış hücre tedavilerine ilk onay

Japonya, yeniden programlanmış insan hücrelerine dayalı tedavilere dünyada ilk kez satış onayı verdi. Kalp yetmezliği ve Parkinson için geliştirilen yöntemler... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T16:41+0300

Japonya, tıp dünyasında dikkat çeken bir karara imza attı. Ülkede, iPS hücreleriyle geliştirilen iki farklı tedaviye resmi satış onayı verildiği açıklandı.Bu gelişmenin, uzun süredir yalnızca laboratuvar ortamında kullanılan yenileyici tıp teknolojisinin artık gerçek hastalarda uygulanacağı yeni bir dönemi başlattığı aktarıldı.2012 Nobel Ödülü sahibi bilim insanı Shinya Yamanaka’nın öncülük ettiği teknoloji, uzmanlara göre tıpta önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Yamanaka’nın bu adımı “sosyal uygulama yolunda dev bir basamak” olarak nitelendirdiği ifade edildi.Hücreler yeniden programlandı, yeni umut doğduSöz konusu teknolojide, deri veya kan hücrelerinin yeniden programlanarak farklı hücrelere dönüşebildiği belirtildi. Bu hücrelerin kalp, sinir ve kas gibi farklı dokulara dönüşebilme özelliği sayesinde hastalıkların tedavisinde kullanılabildiği aktarıldı.Uzmanlara göre bu yöntem, etik tartışmalara yol açan embriyonik hücre kullanımına alternatif oluşturmasıyla da dikkat çekiyor.Kalp ve Parkinson tedavisinde yeni dönemOnay verilen tedavilerden biri olan ReHeart, kalp yetmezliği yaşayan hastalarda hasarlı dokunun onarılmasını hedefliyor. Yapılan uygulamalarda, tedavi sonrası hastaların fiziksel kapasitesinde artış ve doku iyileşmesi gözlemlendiği belirtildi.Diğer tedavi AmShepli ise Parkinson hastalığına yönelik geliştirildi. Bu yöntemde, dopamin üreten hücrelerin doğrudan beyne yerleştirildiği ve hastalarda belirgin iyileşme sağlandığı aktarıldı.Yetkililerin, bu tedavilerin şartlı onay kapsamında olduğunu ve süreç boyunca güvenlik ile etkinlik verilerinin izlenmeye devam edeceğini belirttiği ifade edildi.Tedavilerin 2026 sonbaharında kullanıma sunulmasının beklendiği ve kısa süre içinde sağlık sigortası kapsamına alınabileceği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/43-yillik-arastirma-gunluk-cay-ve-kahve-tuketimi-beyni-koruyabilir-1104348979.html

