Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ilde 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T10:06+0300
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ilde 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Konya, Muğla, Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale’deki taşınmazlar için teklifler 28-29 Nisan’da alınacak, ihaleler "pazarlık" usulüyle tamamlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ilde 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte farklı illerde bulunan kamu taşınmazları için ihale süreci resmen başladı.
Duyuruya göre satışa çıkarılacak taşınmazlar, Konya’nın Ereğli, Muğla’nın Bodrum, Aydın’ın Didim, Mersin’in Silifke, İstanbul’un Sarıyer ve Çanakkale’nin merkez ilçelerinde bulunuyor. Böylece turizm, yatırım ve gayrimenkul açısından öne çıkan 6 ildeki toplam 20 taşınmaz için özelleştirme süreci yürütülecek.
Teklif tarihleri 28 ve 29 Nisan olarak açıklandı
İhale takvimine göre son teklifler, Konya ve Muğla’daki taşınmazlar için 28 Nisan’a kadar verilebilecek. Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale’de bulunan taşınmazlar için ise son teklif tarihi 29 Nisan olarak belirlendi.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.