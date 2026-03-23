Altın fiyatları çakıldı: Ons altın yılın en düşük seviyesini test etti
Altın fiyatları çakıldı: Ons altın yılın en düşük seviyesini test etti
Altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da sürdü. Ons altın 23 Mart sabahında 4 bin 230 dolara kadar gerilerken, gram altın 6 bin 225 TL'den güne başladı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T09:48+0300
2026-03-23T09:48+0300
2026-03-23T09:51+0300
gümüş
Ons altın yüzde 4,3 kayıpla 4.305 doların altına gerileyerek 2026 yılının en düşük seviyelerini test etti.Altın fiyatlarında düşüşAltının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 94 liradan işlem görüyor.Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 6 bin 400 liradan tamamladı.Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,8 azalışla 6 bin 94 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan satılıyor.ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.Gümüş fiyatlarıGümüşün ons fiyatı ise 63,87 dolardan işlem görüyor.Brent petrol fiyatlarıBrent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,57 dolardan satılıyor.Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,41 dolardan tamamladı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, ons altın, gram altın, dolar, gümüş, gümüş
altın, ons altın, gram altın, dolar, gümüş, gümüş
Altın fiyatları çakıldı: Ons altın yılın en düşük seviyesini test etti
09:48 23.03.2026 (güncellendi: 09:51 23.03.2026)
Altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da sürdü. Ons altın 23 Mart sabahında 4 bin 230 dolara kadar gerilerken, gram altın 6 bin 225 TL'den güne başladı. Analistler, ons altında 4 bin 135 dolar seviyesini kritik destek olarak gösteriyor.
Ons altın yüzde 4,3 kayıpla 4.305 doların altına gerileyerek 2026 yılının en düşük seviyelerini test etti.
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 94 liradan işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 6 bin 400 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,8 azalışla 6 bin 94 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan satılıyor.
ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Gümüşün ons fiyatı ise 63,87 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,57 dolardan satılıyor.
Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,41 dolardan tamamladı.