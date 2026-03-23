Öğrenciler dikkat: Yarın tüm okullarda ilk ders ortak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık dersi" içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bakan-tekin-testler-o-kadar-gundelik-hayattan-uzak-ki-ogrenciler-yabanci-dil-ogrenmekten-imtina-1098680401.html
16:06 23.03.2026
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık dersi" içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saatinde ortak olarak işlenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor.
Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda finansal okuryazarlık, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda birinci ders saati, ortak şekilde "finansal okuryazarlık dersi" olarak işlenecek.
Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı farkındalık oluşturulacak

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.
Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkati çekilecek.
Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek.
Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor.
Ders planları ve içeriklerine "https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler" adresinde yer alan "finansal okuryazarlık" alanından erişilebilecek.
yusuf tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
Bakan Tekin: Testler o kadar gündelik hayattan uzak ki öğrenciler yabancı dil öğrenmekten imtina ediyor
19 Ağustos 2025, 08:59
