Bakan Tekin: Testler o kadar gündelik hayattan uzak ki öğrenciler yabancı dil öğrenmekten imtina ediyor

"Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk, siz o çocuktan 1500-2 bin kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz? Kendi ana dilini o kadar güçlü bir şekilde konuşamıyor. Oradan hareketle de 2023 yılında bir uygulama daha başlattık ve dedik ki çocuklarımızın hem diğer derslerde hem yabancı dil derslerinde akademik becerilerini artırabilmek için hem de toplumsal hayatta, toplumla, ailesiyle barışık, kendisini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için ana dil becerilerini yani Türkçe becerilerinin de gelişmesi gerekiyor ki kendisini yabancı dille ifade ederken de rahat etsin. 2023 yılı yaz aylarında başladığımızda ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi Türkçe ve Türk dili edebiyatı dersleriyle alakalı çocuklarımızın hem geçme notunu 70'e çıkardık hem de o derslerin ölçme değerlendirme mekanizmalarının da dört temel beceri üzerinden yapılmasını sağladık.