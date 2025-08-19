Bakan Tekin: Testler o kadar gündelik hayattan uzak ki öğrenciler yabancı dil öğrenmekten imtina ediyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye'de yabancı dil eğitimindeki eksikliklerden bahsetti ve 'aşırı gramer ve detay'ın öğrencilerin öğrenmesini zorlaştırdığını ifade etti. Bakan Tekin ayrıca Türkçe'ni,n günlük hayattaki kullanımının çeşitlendirilerek yabancı ile öğrenmenin de önünün açılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye okullardaki yabancı dil eğitimini yorumladı ve eksiklerini anlattı. Bakan Tekin, İngilizce öğretilirken nasıl öğretileceğine dair programlarda bir sorun olduğunu vurguladı.
Türkiye'de yabancı dil eğitimi
Bakan Tekin, yabancı dil eğitimiyle ilgili kamuoyunda eleştirilerin bulunduğunu dile getirdi.
Türkiye'de zorunlu eğitim içerisinde yabancı dile, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katına yakın zaman ayrıldığını belirten Tekin, "Zamanla ilgili problemimiz yok. Peki, öğretmen mi yetersiz? Öğretmenlerimizle ilgili de problem yok. Peki, materyal mi eksik? Materyalde de sorunumuz yok." dedi.
'Çok detay ve çok fazla gramer kuralı'
Öğrencilere İngilizce öğretilirken nasıl öğretileceğine dair programlarda bir sorun olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:
"Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var. Öğrettiğimiz şey şu, yıllarca bir sürü sınava girdik. Her sınavda ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara test sınavlarında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık, bir, bu mantığı değiştirmemiz lazım. İkincisi ölçme değerlendirmeyle ilgili bir sorunumuz var. Bunları ben kendi tespitlerim olarak söylemiyorum. Müsteşarken nerede hata yapıyoruz sorusunu bilim insanlarına bir araştırma konusu haline dönüştürdük. Oradaki verileri ben biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar, korkuyorlar."
Yabancı dil için pilot uygulama
Önceki yıllarda yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıfları oluşturduklarını hatırlatan Tekin, başlatılan pilot uygulamanın ardından yabancı dilin doğru zamanda, doğru yaş grubunda, doğru sınıfta yoğunlaştırılmasıyla öğrencilerin yabancı dil öğrenebildiğini söyledi.
Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasını yaygınlaştıracaklarına işaret ederek, "Çoklu Yabancı Dil Modeli" pilot çalışmasının 1021 okulda uygulandığını ve bu okullarda öğrencilere 5'inci sınıfta haftalık 14 saat olmak üzere bir yabancı dilin yanı sıra ikinci bir yabancı dilin de yoğunlaştırılarak öğretildiğini anlattı.
'Gündelik hayatta 300 kelime kullanan biri bin 500 yabancı kelime nasıl öğrensin?'
Bakan Tekin, öğrencilerin gündelik hayatta ana dil becerilerini yeterince geliştiremediklerini gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk, siz o çocuktan 1500-2 bin kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz? Kendi ana dilini o kadar güçlü bir şekilde konuşamıyor. Oradan hareketle de 2023 yılında bir uygulama daha başlattık ve dedik ki çocuklarımızın hem diğer derslerde hem yabancı dil derslerinde akademik becerilerini artırabilmek için hem de toplumsal hayatta, toplumla, ailesiyle barışık, kendisini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için ana dil becerilerini yani Türkçe becerilerinin de gelişmesi gerekiyor ki kendisini yabancı dille ifade ederken de rahat etsin. 2023 yılı yaz aylarında başladığımızda ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi Türkçe ve Türk dili edebiyatı dersleriyle alakalı çocuklarımızın hem geçme notunu 70'e çıkardık hem de o derslerin ölçme değerlendirme mekanizmalarının da dört temel beceri üzerinden yapılmasını sağladık.
14 Kasım 2024, 16:28