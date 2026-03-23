https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/new-yorkta-inis-yapan-yolcu-ucagi-itfaiye-aracina-carpti-1104426038.html
New York'ta iniş yapan yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T09:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104426428_0:459:1822:1484_1920x0_80_0_0_e875f1c3b8b17a256bdf8e6c2b0110c4.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104426428_0:288:1822:1655_1920x0_80_0_0_225ac45f73887c291c8da227e9ae7d89.jpg
08:53 23.03.2026 (güncellendi: 09:33 23.03.2026)
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.
Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.
Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.