Meclis'te ekonomi paketi: Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor

Meclis'te ekonomi paketi: Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor

Sputnik Türkiye

Meclis'te yeni haftada, önemli bir kanun teklifi görüşülecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif yasalaşırsa bedelli askerlik ücreti artacak... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T10:08+0300

2026-03-23T10:08+0300

2026-03-23T10:08+0300

TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun bir gündemle devam edecek.Meclis'te görüşülecekMeclis Genel Kurulu'nda yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Depremzedelere ilişkin maddeTeklifle ayrıca, depremzedelerin peşin ödemeleri durumunda indirimli konut almalarının da önü açılacak. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.Genel Kurul'da yeni haftada Libya ve Kırgızistan ile imzalanan anlaşmalar da ele alınacak.Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesiDoğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meclis, tbmm, meclis genel kurulu, bedelli askerlik, bedelli askerlik ücreti, doğum izni, kripto, kripto para, vergi