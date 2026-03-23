Meclis'te ekonomi paketi: Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor
Meclis'te yeni haftada, önemli bir kanun teklifi görüşülecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif yasalaşırsa bedelli askerlik ücreti artacak... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T10:08+0300
Meclis'te yeni haftada, önemli bir kanun teklifi görüşülecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif yasalaşırsa bedelli askerlik ücreti artacak. Pırlanta, inci gibi kıymetli taşların alım satımından ise ÖTV alınacak.
TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun bir gündemle devam edecek.
Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.
19 maddelik teklifle, bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artacak. 335 bin lira olan bedelli ücreti, 417 bin liraya yükselecek.
Düzenleme kripto varlıkların satış ve transferinden 10 binde 3 oranında vergi alınmasını da öngörüyor.
Pırlanta, inci gibi kıymetli taşların
alım satımından ise yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsil edilecek.
Depremzedelere ilişkin madde
Teklifle ayrıca, depremzedelerin peşin ödemeleri durumunda indirimli konut almalarının da önü açılacak. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.
Genel Kurul'da yeni haftada Libya ve Kırgızistan ile imzalanan anlaşmalar da ele alınacak.
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi
Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.
Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.