Küresel sıcaklık rekor kırdı: Son 10 yıl tarihin en sıcak dönemi oldu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, 2015-2025 döneminin kayıtların tutulmaya başlandığı 1850’den bu yana en sıcak yıllar olduğunu açıkladı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T09:47+0300

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan son “Küresel İklimin Durumu” raporu, iklim krizinin hız kesmeden derinleştiğini ortaya koydu. Rapora göre 2015 ile 2025 yılları arası, 1850’den bu yana kaydedilen en sıcak 11 yıl olarak kayıtlara geçti.Raporda, 2025 yılının sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,43 derece daha sıcak olduğu ve bu nedenle tarihte kaydedilen en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak sıralandığı belirtildi.Öte yandan 2024 yılı, yaklaşık 1,55 derece sıcaklık artışıyla şimdiye kadar ölçülen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu seviyenin küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması hedeflerine tehlikeli biçimde yaklaşıldığına işaret ettiğini vurguladı.Raporda ayrıca buzulların erimesine ilişkin veriler de dikkat çekti. Özellikle İzlanda ve Kuzey Amerika’daki bazı kritik bölgelerde buz kütlesi kaybının şimdiye kadar ölçülen en kötü beş dönem arasında yer aldığı ifade edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Küresel iklim acil durumda. Dünya sınırlarının ötesine itiliyor. Tüm temel iklim göstergeleri alarm veriyor” ifadelerini kullandı.

