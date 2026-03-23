Kremlin: Buşehr NGS’ye yönelik tehditler konusunda ABD’ye sinyaller gönderiyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın İran’daki Buşehr nükleer güç santraline (NGS) olası saldırının büyük tehlike arz ettiği yönünde ABD’ye sinyaller gönderdiğini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
13:21 23.03.2026 (güncellendi: 13:23 23.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın İran’daki Buşehr nükleer güç santraline (NGS) olası saldırının büyük tehlike arz ettiği yönünde ABD’ye sinyaller gönderdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Buşehr NGS ile ilgili bir soru üzerine, “Elbette Amerikan tarafına ilgili sinyaller iletiliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları son derece tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek eylemler olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, bu konuda son derece sorumluk dolu bir duruş sergileyerek endişelerini defalarca dile getirdiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, söz konusu tesisin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kontrolü altında olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
Rusya, Buşehr nükleer santraliyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sürekli diyalog halinde.
Ortadoğu'daki felaket düzeyindeki gerilimi yatıştırmaya etkili bir şekilde katkıda bulunabilecek tek yol siyasi ve diplomatik bir çözüm.
Rusya, Ortadoğu'daki durumun daha "dün" siyasi ve diplomatik bir çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyareti, diplomatik kanallar aracılığıyla tarihler üzerinde anlaşmaya varılır varılmaz gerçekleşebilecek.