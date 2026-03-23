Kremlin: Buşehr NGS’ye yönelik tehditler konusunda ABD’ye sinyaller gönderiyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın İran’daki Buşehr nükleer güç santraline (NGS) olası saldırının büyük tehlike arz ettiği yönünde ABD’ye sinyaller gönderdiğini... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T13:21+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Buşehr NGS ile ilgili bir soru üzerine, “Elbette Amerikan tarafına ilgili sinyaller iletiliyor. Nükleer tesislere yönelik saldırıları son derece tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek eylemler olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın, bu konuda son derece sorumluk dolu bir duruş sergileyerek endişelerini defalarca dile getirdiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, söz konusu tesisin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kontrolü altında olduğunu kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalardan diğer öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/ukrayna-ordusunun-kullandigi-ulasim-altyapisi-vuruldu-son-bir-gunde-bin-300-kadar-militan-etkisiz-1104434775.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

