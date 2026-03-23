İtalya’da referandum: Meloni, yenilgiyi kabul etti

İtalya’da referandum: Meloni, yenilgiyi kabul etti

Sputnik Türkiye

İtalyan halkı, tartışmalı adalet reformunu kabul etmedi. Seçim katılım oranı ise dikkat çekti. 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T22:29+0300

2026-03-23T22:29+0300

2026-03-23T22:29+0300

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin adalet sistemini köklü şekilde değiştirmeyi hedefliyordu, ancak planları halk oylamasında başarısız oldu. Sosyal medya platformunda yayımladığı videoda mağlubiyeti kabul eden Meloni, “İtalyanlar kararını verdi ve biz bu karara saygı gösteriyoruz” dedi. Reformun uygulanamamasını ise “İtalya’yı modernleştirme fırsatını kaybettik” sözleriyle değerlendirdi.İtalya basınının son tahminine göre, seçmenlerin yüzde 53.9’u Meloni’nin koalisyonunun önerisine karşı oy kullanırken, yüzde 46.1’i evet dedi. Diğer araştırma kuruluşları da 'hayır' cephesinin önde olduğunu bildirdi. Kesin sonuçların Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.Meloni’nin reformunun özünde, hakimlerin ve savcıların kariyer yollarının ayrılması ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni öz yönetim organlarının kurulması vardı. Bu organların atanmasında parlamentonun da söz hakkı olacaktı; bu sayede siyasetin personel kararları üzerinde daha fazla etkisi olacaktı.

i̇talya

Sputnik Türkiye

i̇talya, referandum, seçim, oy, oy kullanma, oy hakkı, oy verme, oy kullanma işlemleri, oy pusulası, yargı