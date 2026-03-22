İtalya’da kritik referandum başladı: Yargı reformu oylanıyor

İtalya’da kritik referandum başladı: Yargı reformu oylanıyor

Sputnik Türkiye

İtalya'da seçmenler, yargı sistemini kökten değiştirebilecek tartışmalı reform için sandık başına gitti. Sonucun, hem hükümetin gücünü hem de ülkedeki siyasi...

2026-03-22T12:41+0300

2026-03-22T12:41+0300

2026-03-22T12:41+0300

İtalya’da seçmenlerin, yargı reformu referandumu için oy kullanmaya başladığı aktarıldı. Reformun, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon için önemli bir sınav olduğu ifade ediliyor.Oylamanın pazar günü başladığı, sandıkların pazartesi günü öğleden sonra kapanacağı bildirildi. Referandumun, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesinde siyasi dengeleri etkileyebileceği vurgulandı.Reform neyi içeriyor?Referandumda seçmenlerden, hakimler ile savcıların kariyer yollarının ayrılması ve yargının yönetim yapısının iki ayrı kuruma bölünmesi konusunda karar vermeleri isteniyor.Mevcut sistemde hakimler ve savcıların aynı kariyer hattında ilerleyebildiği, reformun ise bu yapıyı değiştirmeyi hedeflediği ifade edildi. Bu değişikliğin, yargı içindeki görev ayrımını daha net hale getireceği aktarıldı.Ayrıca, Yüksek Yargı Konseyi (CSM) yapısının ikiye ayrılmasının planlandığı belirtildi. Bu adımın, yargı içindeki güç dağılımını yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.Hükümet kanadı, reformun yargıdaki siyasi etkileri azaltacağını savunuyor. Geçmişte yaşanan atama tartışmalarının ve kapalı kapılar ardındaki anlaşmaların bu sayede önüne geçilebileceği ifade ediliyor.Siyasi çekişme ve olası sonuçlarReferandum sürecinin, hükümet ile muhalefet arasında sert bir rekabete sahne olduğu aktarıldı. Meloni liderliğindeki 'evet' kampanyasının reformu sistemin iyileştirilmesi olarak sunduğu belirtildi.Muhalefet partilerinin ise düzenlemenin yargı bağımsızlığını zayıflatabileceği yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi. Reformun siyasi müdahaleye alan açabileceği görüşü dile getirildi.Analistlere göre, referandumdan 'evet' sonucu çıkması halinde Meloni’nin siyasi olarak güç kazanabileceği değerlendiriliyor. 'Hayır' sonucunun ise muhalefetin birlik arayışını güçlendirebileceği belirtiliyor.Anketlerde iki tarafın başa baş olduğu, ancak konunun karmaşıklığı nedeniyle bazı seçmenlerin sandığa gitmeyebileceği ifade edildi.Bu oylamanın yalnızca yargı sistemiyle ilgili olmadığı, aynı zamanda hükümete yönelik bir güven testi olarak da görüldüğü aktarılıyor.

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek yargı konseyi, giorgia meloni, i̇talya, referandum, yargı