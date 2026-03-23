İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyecek
İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurdu. Geçişler...
00:33 23.03.2026 (güncellendi: 00:38 23.03.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini duyurdu. Geçişler 'Tahran'ın koordinasyonuyla' gerçekleşecek.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.
Açıklamada, İran’a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin 'yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceği' aktarıldı.
Hürmüz Boğazı’nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail’in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.