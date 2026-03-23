Hatay'da 3 kişinin öldüğü 2 aile arasındaki kavgada 21 şüpheli daha yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Hatay’ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Daha önce yakalanan 6 zanlıyla birlikte şüpheli sayısı 27’ye çıktı.
Kavga Ramazan Bayramı’nın birinci gününde çıktı
Olay, Keskincik Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın birinci gününde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Mart’ta yakalanan 6 zanlının ardından, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’ndaki 27 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde ekipler, mahallede ikamet eden 40 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bölgede olası yeni bir gerginliğin önüne geçilmesi için önlemlerin artırıldığı öğrenildi.
Kavgada yaralanan 37 kişiden 34’ünün, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
