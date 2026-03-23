https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/hatayda-3-kisinin-oldugu-2-aile-arasindaki-kavgada-21-supheli-daha-yakalandi-1104432581.html

Hatay'da 3 kişinin öldüğü 2 aile arasındaki kavgada 21 şüpheli daha yakalandı

23.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

hatay

kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104432632_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_e6dda10218669eee496c4c01b9c4669a.jpg

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece, daha önce yakalanan 6 zanlıyla birlikte olay kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye yükseldi.Kavga Ramazan Bayramı’nın birinci gününde çıktıOlay, Keskincik Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın birinci gününde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Mart’ta yakalanan 6 zanlının ardından, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’ndaki 27 şüphelinin işlemleri sürüyor.Güvenlik önlemleri çerçevesinde ekipler, mahallede ikamet eden 40 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bölgede olası yeni bir gerginliğin önüne geçilmesi için önlemlerin artırıldığı öğrenildi.Kavgada yaralanan 37 kişiden 34’ünün, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

