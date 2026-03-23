Bakanlık duyurdu: 40 mesleğe belge zorunluluğu geldi, belgesi olmayan çalışamayacak

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 meslek için belge zorunluluğu getirildi. Belgesi bulunmayanların 1 yıl içerisinde belgesini alması gerekiyor.

2026-03-23T11:38+0300

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan 40 meslek için 'mesleki yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirdi. Belgesi olmayanlara ise 12 ay süre verildi. Bu süre içerisinde belge alınmazsa bu alanlarda çalışma yapamayacaklar. Resmi Gazete'de yayımlandı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı belirlenen 40 meslekte belge zorunluluğu getirildi. Tebliğe göre, belgesi bulunmayan ya da muafiyet kapsamında olmayan kişiler, yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi alanları kapsıyor?Düzenleme, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer alan meslekleri içeriyor. Elektrikli ve hibrit araç bakım-onarım, klima ve teknik sistem montajı, ekskavatör operatörlüğü, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri gibi teknik ve yüksek risk barındıran alanlar öne çıkıyor.Kimler muaf tutulacak?Bazı çalışan grupları zorunluluktan muaf olacak. Buna göre 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi olanlar, meslek lisesi ve ilgili üniversite bölümü mezunları, 2022 öncesinde MEB onaylı mesleki kursları tamamlayanlar belge şartı olmadan çalışmaya devam edebilecek.

