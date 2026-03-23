https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/bakanlik-duyurdu-40-meslege-belge-zorunlulugu-geldi-belgesi-olmayan-calisamayacak-1104430314.html
Bakanlık duyurdu: 40 mesleğe belge zorunluluğu geldi, belgesi olmayan çalışamayacak
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 meslek için belge zorunluluğu getirildi. Belgesi bulunmayanların 1 yıl içerisinde belgesini alması gerekiyor. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T11:38+0300
ekonomi̇
mesleki yeterlilik kurumu
belge
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104430161_0:536:1024:1112_1920x0_80_0_0_60cba7deeeda3c5f2920b3c8336e56e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104430161_0:440:1024:1208_1920x0_80_0_0_a816ecc5d081bda624d2f09f42d3630e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mesleki yeterlilik kurumu, belge
11:33 23.03.2026 (güncellendi: 11:38 23.03.2026)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan 40 meslek için 'mesleki yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirdi. Belgesi olmayanlara ise 12 ay süre verildi. Bu süre içerisinde belge alınmazsa bu alanlarda çalışma yapamayacaklar.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı belirlenen 40 meslekte belge zorunluluğu getirildi. Tebliğe göre, belgesi bulunmayan ya da muafiyet kapsamında olmayan kişiler, yayın tarihinden itibaren 12 ay sonra bu işlerde çalıştırılamayacak. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer alan meslekleri içeriyor. Elektrikli ve hibrit araç bakım-onarım, klima ve teknik sistem montajı, ekskavatör operatörlüğü, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri gibi teknik ve yüksek risk barındıran alanlar öne çıkıyor.
Bazı çalışan grupları zorunluluktan muaf olacak. Buna göre 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi olanlar, meslek lisesi ve ilgili üniversite bölümü mezunları, 2022 öncesinde MEB onaylı mesleki kursları tamamlayanlar belge şartı olmadan çalışmaya devam edebilecek.