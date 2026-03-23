Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde okullar tatil edildi
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hakkari 'de merkez ve Yüksekova ilçesinde eğitime 23 Mart Pazartesi günü ara verildi. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T00:54+0300
2026-03-23T00:54+0300
2026-03-23T00:54+0300
Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da gece saatlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi.Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirildi ve şu açıklama yapıldı:Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
türki̇ye
yüksekova
yüksekova, hakkari valiliği, türkiye
yüksekova, hakkari valiliği, türkiye
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde okullar tatil edildi
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Hakkari 'de merkez ve Yüksekova ilçesinde eğitime 23 Mart Pazartesi günü ara verildi.
Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da gece saatlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi.
Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirildi ve şu açıklama yapıldı:
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı belirtildi.