Gökten yağan görünmez tehlike: Mikro plastikler ormanlara ulaştı

Gökten yağan görünmez tehlike: Mikro plastikler ormanlara ulaştı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre mikro plastikler sadece denizleri değil, ormanları da kirletiyor. Uzmanlar, bu parçacıkların havadan gelerek ağaçların yapraklarına... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T15:25+0300

2026-03-23T15:25+0300

2026-03-23T15:25+0300

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, mikro plastiklerin ormanlara da ulaştığı ve toprakta biriktiği tespit edildiği aktarıldı. Daha önce deniz ve tarım alanlarında yoğunlaştığı bilinen bu kirliliğin, şimdi orman ekosistemlerinde de görüldüğü belirtildi.Araştırmada, bu küçük plastik parçacıkların çoğunun yerel kaynaklardan değil, havadan taşınarak ormanlara ulaştığı ifade edildi.Uzmanların, mikro plastiklerin önce ağaçların üst kısımlarındaki yapraklara tutunduğunu ve daha sonra yağmur ya da dökülen yapraklarla toprağa indiğini açıkladığı aktarıldı.Yapraklardan toprağa taşınıyorAraştırmada, mikro plastiklerin ağaçların yapraklarında biriktiği ve bu sürecin 'tarak etkisi' olarak adlandırıldığı belirtildi.Bu parçacıkların zamanla yaprak dökümü ve yağışlarla birlikte orman zeminine taşındığı ifade edildi.Toprağa ulaştıktan sonra ise mikro plastiklerin, çürüyen yaprakların içinde tutulduğu ve en yoğun olarak yüzeydeki yaprak tabakasında bulunduğu aktarıldı.Ayrıca bazı parçacıkların daha derin katmanlara indiği ve bunun da doğal süreçler ile topraktaki canlı faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.Ormanlar kirliliğin göstergesi olabilirAraştırmacıların, ormanların havadan gelen plastik kirliliğini ölçmek için önemli bir gösterge olabileceğini vurguladığı aktarıldı.“Mikroplastikler büyük ölçüde havadan geliyor” ifadesinin öne çıktığı çalışmada, ormanlardaki yoğunluğun atmosferdeki kirlilik seviyesine işaret edebileceği belirtildi.Uzmanların, bu durumun sadece doğa için değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından da risk oluşturabileceğini dile getirdiği ifade edildi.Mikroplastiklerin atmosfer yoluyla geniş alanlara yayılabildiği ve soluduğumuz havada da bulunabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.Çalışmanın, Almanya’daki TU Darmstadt Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/sosyal-medyayi-ikiye-bolen-goruntu-citlere-asilan-kostebekler-tartisma-yaratti-1104434182.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, orman, kirlilik, plastik kirlilik, mikroplastik, hava, su