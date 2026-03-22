İzzet Yıldızhan gözaltına alındı: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

İstanbul Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şarkıcı İzzet Yıldızhan gözaltına... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T21:40+0300

Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.Gözaltına alınanların saldırı eylemini gerçekleştiren şüpheli A.K'nin babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan olduğu bildirildi.Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, buraya yaklaşan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmada, maktul Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldikleri, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiği belirlenmişti.Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edilmişti.Polisin düzenlediği operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nin de arasında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

