Araçlardaki ses ve görüntü sistemleri ne olacak? İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

Araçlardaki ses ve görüntü sistemleri ne olacak? İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

13.03.2026

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan Kanun'la 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapıldığını hatırlattı.Araçlardaki ses ve görüntü sistemleri ne olacak?"APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" olarak tanımlanan konuyla ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiftçi, araçların içinde kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hangi durumlar serbest?Çiftçi, "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest." diye konuştu.Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.Müzik düzeyi ayarıKanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.Tablet takmak, video oynatmak yasakÇiftçi, aracın orijinalliğini bozup fabrikadan gelen sistemi değiştirip birtakım ilaveler yapılmasının Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan biri olduğunu dile getirerek, "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." diye konuştu.Bakan Çiftçi, bütün bunların maksadının vatandaşları cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Son tarih ne zaman? 1 Nisan'a kadar süre tanındıÖte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

