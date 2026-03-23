Çin, petrol fiyatlarının etkisini hafifletmek için akaryakıt fiyat artışını sınırladı

Çin, artan yakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla müdahalede bulundu. Perakende benzin ve dizel için düzenlenmiş tavan fiyatları artırırken, artışı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T13:39+0300

ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşıyla bağlantılı yükselen petrol fiyatlarının yol açtığı bu ayarlamalar, yine de kaydedilen en büyük artışlar oldu ve fiyat sınırlarını ciddi şekilde zorlamaya başladı.Çin’de devletin planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bugün yaptığı açıklamada, benzin ve dizel için azami perakende fiyatlarını metrik ton başına sırasıyla 1.160 yuan (167.93 dolar) ve 1.115 yuan artıracağını, uygulamanın pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacağını bildirdi.NDRC’ye göre mevcut fiyatlandırma mekanizması altında, benzin ve dizel fiyatlarının sırasıyla metrik ton başına 2.205 yuan ve 2.120 yuan artması gerekirdi.‘Alt sektörlerdeki yükü azaltmak için’Devlet planlama kurumu yaptığı açıklamada, "Etkiyi hafifletmek, alt sektörlerdeki yükü azaltmak ve ekonomik ile sosyal istikrarı desteklemek amacıyla, mevcut fiyatlandırma çerçevesi içinde geçici kontroller uygulanmıştır" dedi.İran Devrim Muhafızları’nın, elektrik sektörüne yönelik herhangi bir saldırıya misilleme olarak İsrail’in elektrik santrallerini ve Orta Doğu’daki ABD üslerine enerji sağlayan tesisleri hedef alacaklarını açıklamasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü yükseldi.

