Çin, petrol fiyatlarının etkisini hafifletmek için akaryakıt fiyat artışını sınırladı
Çin, artan yakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla müdahalede bulundu. Perakende benzin ve dizel için düzenlenmiş tavan fiyatları artırırken, artışı... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T13:39+0300
Çin, artan yakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla müdahalede bulundu. Perakende benzin ve dizel için düzenlenmiş tavan fiyatları artırırken, artışı hükümetin fiyatlandırma mekanizmasına göre normalde uygulanacak seviyenin yaklaşık yarısıyla sınırladı.
ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşıyla bağlantılı yükselen petrol fiyatlarının yol açtığı bu ayarlamalar, yine de kaydedilen en büyük artışlar oldu ve fiyat sınırlarını ciddi şekilde zorlamaya başladı.
Brent ham petrol vadeli işlemleri 23 Mart 2026, TSİ ile 10.31 itibarıyla varil başına 1.57 dolar artışla 113.76 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 3.09 dolar ya da yüzde 3.15 artışla varil başına 101.32 dolardan
işlem gördü.
Çin’de devletin planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bugün yaptığı açıklamada, benzin ve dizel için azami perakende fiyatlarını metrik ton başına sırasıyla 1.160 yuan (167.93 dolar) ve 1.115 yuan artıracağını, uygulamanın pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacağını bildirdi.
NDRC’ye göre mevcut fiyatlandırma mekanizması altında, benzin ve dizel fiyatlarının sırasıyla metrik ton başına 2.205 yuan ve 2.120 yuan artması gerekirdi.
‘Alt sektörlerdeki yükü azaltmak için’
Devlet planlama kurumu yaptığı açıklamada, "Etkiyi hafifletmek, alt sektörlerdeki yükü azaltmak ve ekonomik ile sosyal istikrarı desteklemek amacıyla, mevcut fiyatlandırma çerçevesi içinde geçici kontroller uygulanmıştır" dedi.
İran Devrim Muhafızları’nın, elektrik sektörüne yönelik herhangi bir saldırıya misilleme olarak İsrail’in elektrik santrallerini ve Orta Doğu’daki ABD üslerine enerji sağlayan tesisleri hedef alacaklarını açıklamasının ardından petrol fiyatları pazartesi günü yükseldi.