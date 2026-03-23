Binlerce insanın gözü kanun teklifinde: Öğrenci affında yeni düzenleme nasıl olacak? Kimleri kapsayacak?
Sputnik Türkiye
Üzerinde çalışmaların sürdüğü Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni bir model gündeme geldi. Yeni modele göre kimler öğrenci affından... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T13:03+0300
türki̇ye
ak parti
öğrenci affı
yükseköğretim
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/cezalar-bile-engel-olamadi-112yi-ucuruma-dusen-inek-icin-helikopter-isteyen-de-aradi-esimle-1104433301.html
ak parti, öğrenci affı, yükseköğretim
Üzerinde çalışmaların sürdüğü Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni bir model gündeme geldi. Yeni modele göre kimler öğrenci affından faydalanabilecek? Hangi şartlar aranacak?
Binlerce kişiyi ilgilendiren ve AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına yönelik yeni bir model gündemde. Düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek, başvuru için program süresinin en az yarısının tamamlanmış olması şartı aranacak. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatifler de tartışılıyor.
1 Temmuz 2022 sonrası vurgusu
Son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayacak ve kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu teklifinin şartları yavaş yavaş belirleniyor. Sabah'ın haberine göre, AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde düzenlemeye göre öğrenci affı 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsayacak. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenciye üniversiteye dönme hakkı verilmişti. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin yararlanması bekleniyor.
Toplam eğitim süresinin yarısını tamamlamış olma şartı getirilecek
Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olmasına bakılacak. Örneğin 4 yıllık bir lisans programında okuyan öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsayabilir
Çalışma yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmayabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modeller de masada. Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Taslakta ayrıca, öğretim üyelerinin hâlihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde de duruluyor.
Disiplin cezaları ağırlaştırılacak
Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da yolda.Bu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilmesi öngörülüyor. Başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım düşünülüyor. Bu kişilerin ünvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları da gündemde.
Düzenleme hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmeyi amaçlıyor. Teklifin nihai şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.